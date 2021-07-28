Туристам в Турции не до пожаров: "До нас не дошло и ладно"

Поселок Гейнюк в 37 км от Антальи - никакого ощущения пожаров Фото: Ольга СУХОВА

Тревожные новости, что полыхают леса в курортном районе Анталья, заставили выйти из прохладного номера. В 37 километрах от самой Антальи, в посёлке Гейнюк, температуры стоят - огонь. Сорок градусов в тени. Но на пляже, у самого моря, пекло не ощущается. Даже лёгкий бриз дует. Поэтому не все пережидают пекло в номерах - народу на пляже почти как в Сочи. Много, шумного, и носят горячую кукурузу.

А вот дыма от пожаров, которые снимают на видео туристы в Сиде, в Гейнюке совсем не видно. Горы окутала легка дымка (и совсем не от пожаров), жарит солнце и никакого запаха гари.

Туристы в Сиде снимают на видео и фото лесные пожары. Фото: EAST NEWS

Туристы загорают, купаются в море и про пожары многие даже не знают.

- Новости даже не читаю, специально и вай-фай подключать не стала, нечего голову забивать всяким, - девушка в синем купальнике на шезлонге совсем не паникует.

- Где горит? Нам же послезавтра домой, в Краснодар. Хоть бы самолёты летали, - слышит наш разговор дама в красном парео.

- До нас не дошло, и ладно, - бурчит откуда-то сзади мужчина с красным животом.

В 37 километрах от Антальи люди спокойно отдыхают у моря. Фото: Ольга СУХОВА

И правда, в 37 км от самой Антальи не видно ни дыма, ни огня. У бассейнов туристов тоже много, все купаются, загорают и отдыхают.

- Экскурсии пока отменены в районе пожаров, но мы можем повезти вас туда, где огня нет, - говорит гид Мустафа. - Самолеты пока летают, задержек нет.