Пожары в Сиде в Турции: есть ли опасность для российских туристов и что делать, если куплен тур

Вблизи турецких курортов полыхают лесные пожары. Фото: REUTERS

В турецкой провинции Анталья бушуют серьезные лесные пожары. Эпицентром пожаров в Сиде в Турции стали окрестности города Манавгат, это совсем рядом.

Есть ли опасность для российских туристов? Могут ли эвакуировать постояльцев отелей? И что делать тем, кто летит в Турцию в ближайшие дни?

Во-первых, очаг лесных пожаров – локальный, у города Манавгат в провинции Анталья. Очень близко к нему раположен курорт Сиде. Все остальные курорты далеко – сама Анталья (столица одноименной провинции), Аланья, Белек, Кемер и тем более эгейское побережье Турции (Мармарис, Бодрум и так далее). И отдыхающим там на данный момент точно беспокоиться не о чем.

В Манавгате же ситуация действительно серьезная. Огонь добрался до жилых кварталов, жители многих домов эвакуированы. На борьбу с огнем брошены 19 вертолетов, сотня пожарных машин и более 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение огня в сторону АЗС и автотрассы Анталья – Аланья. Местные власти уверяют, что туристам в приморских отелях ничто не угрожает.

В генеральном консульстве России в Анталье подтверждают: наши граждане за помощью не обращались. Туроператоры отменили экскурсии в районе Сиде и Манавгата. Об эвакуации отдыхающих из отелей, переезде в другие, подальше от дыма и огня, и тем более о досрочном возвращении из Турции из-за лесных пожаров сейчас речи не идет. Все будет зависеть от развития ситуации. Вполне возможно, турецким пожарным удастся быстро справиться со стихией.

А если куплен тур как раз в Сиде, и лететь на днях? На данный момент нет официальных заявлений МИД и Ростуризма о чрезвычайной ситуации или об угрозе безопасности российских граждан в провинции Анталья. А значит, если после новостей и видео с бушующим пожаром кто-то из отпускников побоится лететь в Турцию, - деньги за тур или билеты вернут на общих основаниях, как если бы человек просто передумал.

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