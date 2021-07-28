Глава Роспотребнадзора Анна Попова: От своей кошки коронавирусом вы не заразитесь

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ БОЛЕЗНЬ НЕ БЕРЕТ

Могут ли домашние животные быть переносчиками коронавируса? Такой вопрос в числе первых задали главе Роспотребнадзора Анне Поповой, которая пришла ответить на вопросы зрителей в студию общества «Знание».

- Мы знаем новый вирус не так давно, времени для его изучения прошло еще относительно немного, но на сегодня нет описанных случаев передачи SARS-CoV-2 от животного к человеку. Ни одного. А вот о том, что сами питомцы могут заражаться от людей, действительно известно. В любом случае нужно помнить, что ваши любимцы могут быть носителями самых разных инфекций помимо коронавируса. Поэтому об их здоровье обязательно надо заботиться (делать прививки, давать таблетки от паразитов и т. д. - Ред.), - напомнила главный государственный санитарный врач.

Продолжая «домашнюю» тему, ведущий попросил объяснить: почему бывает так, что в семье заражаются ковидом не все? То есть среди большинства больных домочадцев не так уж редко остаются люди, избежавшие «короны» даже в бессимптомной форме (у них потом не находят антитела).

- На самом деле мы видим, что сейчас почти половина заражающихся коронавирусом подхватывают инфекцию именно дома, если болеет кто-то из членов семьи, - отметила Попова. - Это объяснимо, потому что вирус очень контагиозный, заразиться им легко. Чем интенсивнее выдох у человека - когда он кричит, поет, сердится или радуется, активно выражая эмоции, тем больше мельчайших частиц с его слизистых оболочек вместе с вирусом попадает в воздух. И у окружающих растет риск заразиться.

В то же время действительно описаны случаи, когда люди, находясь среди больных, избегают инфицирования, подтвердила глава Роспотребнадзора. Причем, такие казусы характерны не только для коронавируса. Подобное встречалось, например, во времена эпидемий оспы. По мнению Анны Поповой «неприступность» для SARS-CoV-2 у отдельных людей встречается по двум причинам. Либо это генетические особенности (пока мы не знаем, какие именно), либо - особенности иммунной системы, которые делают человека невосприимчивым к болезни.

- Такие люди очень большая редкость. Но, как правило, все они сильно заботятся о себе, ведут здоровый образ жизни, и это помогает поддерживать иммунную систему в тонусе, - пояснила главсанврач. И предупредила: мы никогда не знаем, когда иммунитет даст сбой, и эта брешь позволит коронавирусу захватить даже самый здоровый и крепкий организм. «Поэтому нужно обеспечивать себе дополнительную защиту - вакцинироваться», - подчеркнула Попова.

СКОЛЬКО ВАКЦИНИРОВАННЫХ И ЗАБОЛЕВШИХ ПРИВИТЫХ В РОССИИ

У главы Роспотребнадзора поинтересовались последними данными о Дельта-штамме коронавируса, который считается главным виновником нынешнего подъема заболеваемости в России. Как пояснила Попова, точно известно, что этот вариант вируса, попадая в клетки, воспроизводит гораздо больше своих копий, чем были способны прежние штаммы. В результат в носоглотке зараженного человека существенно повышается количество вирусных частиц, и попадая в окружающую среду, они инфицируют больше людей. В то же время за счет активного размножения Дельта быстрее распространяется по организму своего носителя, и поэтому сократился инкубационный период ковида. «Хотя, мы по-прежнему считаем, что максимум он может составлять 14 дней», - уточнила главный санитарный врач.

Все российские вакцины сохраняют эффективность против известных на сегодня и распространяющихся у нас в стране штаммов коронавируса, заверила Анна Попова. И привела свежие цифры по уровню вакцинации в России:

- полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 млн человек,

- «ЭпиВакКороной» полностью вакцинированы около 1 млн,

- привиты обеими дозами «КовиВак» порядка 300 тыс. жителей страны.

При этом заболеваемость среди вакцинированных по базам данных Минздрава минимальна. «Среди привитых полностью, то есть обоими компонентами любой из вакцин, это 0,7-0,8%. А если брать случаи заражений среди получивших только первый укол, то заболевших около 2,5%», - рассказала глава Роспотребнадзора.

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Какой уровень антител защитит от ковида?

Этот один из самых частых вопросов, который волнует сейчас всех и каждого. Задали его и Анне Поповой.

- Какой уровень антител действительно дает надежную защиту от коронавируса, пока не знает никто в мире, - развела руками главный государственный санитарный врач. - Поэтому и Всемирная организация здравоохранения, и российский Минздрав сегодня рекомендуют ориентироваться не на количество антител, а на сроки. Известно, что иммунная защита у переболевших ослабевает в среднем через 6 месяцев после перенесенной инфекции.

Поэтому тем, кто переболел, вакцинация полагается через полгода независимо от уровня антител. Если человек уже был вакцинирован, то в условиях роста заболеваемости (как сейчас) повторная прививка рекомендуется тоже через 6 месяцев. А когда эпидемия станет более-менее управляемой, без серьезных вспышек, достаточно будет вакцинации раз в год, говорится в методичке Минздрава.

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