Геннадий Зюганов - об Олеге Бакланове: Олег Дмитриевич не дожил трёх с небольшим недель до 30-летия ГКЧП

Олег Бакланов. Фото: Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС

В среду, 28 июля, ушёл из жизни известный партийный и государственный деятель советской эпохи Олег Дмитриевич Бакланов - об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Эту печальную новость мы обсудили с председателем ЦК Компартии России Геннадием Зюгановым.

- Товарищ Генеральный секретарь ЦК КПРФ! Только сегодня мы с вами Бакланова вспоминали, и вот пришла информация, что его нет уже, что он умер... Вы в курсе, да?

- Ну, в курсе. Давай сегодня не буду комментировать.

- Геннадий Андреевич! Нет никакой возможности не комментировать.

- Давай завтра.

- Ну, как о человеке. Хотя бы пару фраз?

- Нет, я скажу... Бакланов в руководстве был одним из тех, кто представлял высокие технологии и прекрасную промышленность. Он был одним из тех, кто категорически не принял эту «воровскую разрушительную» горбачевскую перестройку. Высказывал это открыто. Настаивал на том, чтобы был проведён другой курс.

Когда я готовил «Слово к народу» - документ, который был опубликован в эти дни (речь об августе 1991-го) - в числе других наших выдающихся соотечественников, представлявших гордость СССР, - Бакланов поддерживал это активно.

Он много и полезно работал для восстановления наших предприятий. Когда пришел Примаков (Правительство Российской Федерации под председательством Е. М. Примакова действовало в период с 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999-й. - А.Г.), Олег Дмитриевич помогал нам формировать промышленно - производственную программу, ибо мы особое внимание и упор сделали на поддержке реальнооо производства и финансирования.тех изделий, проекты которых лежали в сейфах заводов и которые можно было поставить на конвейер.

Бакланов всегда занимал очень здравую и честную позицию.

Давайте поклонимся его светлой памяти. И поблагодарим за верность и служение нашей державе.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Да,жалко, сколько ему было? 90-й шёл.

- Да...

- Олег Дмитриевич не дожил трёх с небольшим недель до 30-летия ГКЧП

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Дмитриевич Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. Начинал трудовой путь монтажником на Харьковском приборостроительном заводе, где дослужился до директора. С 1976 г. был замминистра общего машиностроения СССР, а с 1983-го - министром. Руководил ракетно-космической промышленностью страны.

В 1985 - 1988 гг - курировал программу создания ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Был членом ЦК КПСС, Героем Социалистического Труда.

В августе 1991 года входил в состав ГКЧП, за что был арестован. Позднее - амнистирован. Бакланов был последним членам ГКЧП, дожившим до наших дней. Кстати, в августе 2021-го исполняется 30-летие тех трагических событий в истории СССР.

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