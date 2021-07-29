Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика29 июля 2021 9:38

Байден накормил Тихановскую печеньем

Лицо белорусской оппозиции в изгнании встретилась с президентом США
Александр КОЦАлександр КОЦ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Фото: EAST NEWS

Такие эмоции не подделать и не сыграть. Так радуется ребенок из провинции, впервые попав на эскалатор метро – вот она, настоящая лесенка-чудесенка! Светлана Тихановская, встретившись с Джо Байденом, не скрывала своего счастья. И пусть она немного «путалась в показаниях» - в одном интервью заявила, что разговор длился 15 минут, в другом – десять. Пусть даже это было формальное рукопожатие, во время которого президент и вчерашняя домохозяйка сказали друг другу пару дежурных фраз. Но жизнь уже прожита не зря.

- Это было так тепло, - светилась от восторга Светлана. – Мы уже попрощались, он ушел, я начала общаться с Крисом Смитом (член Палаты представителей – Ред.). И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома (смеется). Говорит: «Светлана, у нас есть замечательные печеньки, подкрепитесь».

Из этого эпизода мы понимаем, что встреча проходила не в овальном зале, а значит Тихановская не удостоилась официальной встречи, а перебросилась парой фраз в одной из переговорных, куда лидер США заглянул надуть Светлане политического веса, которую сторонники называют «избранным президентом». Причем, если Блинкен именовал ее «лидером демократической оппозиции», то Байден и вовсе оставил без регалий.

И, конечно, сложно отделаться от аналогий – такие же счастливые лица запускали свои руки в пакет с «печеньками Госдепа», которые принесла Виктория Нуланд на киевский майдан – со вкусом свободы и демократии. Угощение уже стало символом американского вмешательства в суверенные дела другого государства, после которого оно летит под откос.

Байден подарил Тихановской коробку печенек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тихановская выпросила встречу с Байденом: О чем говорила бывшая кандидат в президенты Белоруссии

О встрече даже не написали на сайте Белого дома (подробнее)

Вот моя «печенька»!

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд накормила украинский «майдан» хлебобулочными изделиями от Госдепа. Оставшимися неразобранными московскими протестующими? (подробнее)

КАРТИНА ДНЯДжо Байден: досье KP.RU