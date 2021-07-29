Байден накормил Тихановскую печеньем

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Фото: EAST NEWS

Такие эмоции не подделать и не сыграть. Так радуется ребенок из провинции, впервые попав на эскалатор метро – вот она, настоящая лесенка-чудесенка! Светлана Тихановская, встретившись с Джо Байденом, не скрывала своего счастья. И пусть она немного «путалась в показаниях» - в одном интервью заявила, что разговор длился 15 минут, в другом – десять. Пусть даже это было формальное рукопожатие, во время которого президент и вчерашняя домохозяйка сказали друг другу пару дежурных фраз. Но жизнь уже прожита не зря.

- Это было так тепло, - светилась от восторга Светлана. – Мы уже попрощались, он ушел, я начала общаться с Крисом Смитом (член Палаты представителей – Ред.). И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома (смеется). Говорит: «Светлана, у нас есть замечательные печеньки, подкрепитесь».

Из этого эпизода мы понимаем, что встреча проходила не в овальном зале, а значит Тихановская не удостоилась официальной встречи, а перебросилась парой фраз в одной из переговорных, куда лидер США заглянул надуть Светлане политического веса, которую сторонники называют «избранным президентом». Причем, если Блинкен именовал ее «лидером демократической оппозиции», то Байден и вовсе оставил без регалий.

И, конечно, сложно отделаться от аналогий – такие же счастливые лица запускали свои руки в пакет с «печеньками Госдепа», которые принесла Виктория Нуланд на киевский майдан – со вкусом свободы и демократии. Угощение уже стало символом американского вмешательства в суверенные дела другого государства, после которого оно летит под откос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тихановская выпросила встречу с Байденом: О чем говорила бывшая кандидат в президенты Белоруссии

О встрече даже не написали на сайте Белого дома (подробнее)

Вот моя «печенька»!

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд накормила украинский «майдан» хлебобулочными изделиями от Госдепа. Оставшимися неразобранными московскими протестующими? (подробнее)