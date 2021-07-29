Голландский журналист-расследователь дела «Боинга» MH17 ответил на обвинения в «работе на российские спецслужбы»

7 марта 2020 года автор этих строк был в Гааге. Там в небольшом зале группа местных активистов, не разделявших официальную версию о «вине России в гибели рейса MH17 над Донбассом», провела свои альтернативные слушания по этому делу. Фото: REUTERS

7 марта 2020 года автор этих строк был в Гааге. Там в небольшом зале группа местных активистов, не разделявших официальную версию о «вине России в гибели рейса MH17 над Донбассом», провела свои альтернативные слушания по этому делу. Почетным гостем был голландский кинодокументалист Макс ван дер Верфф. Вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой они уже много лет ведут собственное расследование той трагедии, выезжают в ДНР, опрашивают свидетелей. О чем и снимают документальные фильмы.

Но сейчас Макс столкнулся с травлей. Ряд СМИ, признанных в России иноагентами, обвинили его в «работе на российские спецслужбы» — дескать, только этим можно объяснить точку зрения, не совпадающую с западной. Но то, что у нас звучит как анекдот, может привести к реальным проблемам в Европе. KP.ru поговорила об этой ситуации с самим документалистом.

— Господин ван дер Верфф, правда ли, что на родине вас теперь преследуют?

— Как такового преследования нет — только клевета и критика СМИ в мой адрес. А также нападки голландских политиков, будто я «наймит ГРУ», а значит, предатель. Они обсуждают ужесточение законов о борьбе со шпионажем.

(Прим. «КП»: об этом, например, писал в твиттере депутат местного парламента Сьерд Вимер Сьердсма: «[Ван дер Верфф] подрывает суд по делу MH17, вероятно, при поддержке российской разведки… Необходимо расследовать, можно ли это квалифицировать как уголовное преступление»)

Макс ван дер Верфф Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Вы действительно хотите попросить убежище в России?

— Этот вопрос мне уже задавали — и я ответил, что «рассмотрю все варианты». Некоторым людям кажется, что они «родились не в том теле» — а вот я все сильнее чувствую, что родился не в той стране. То, о чем вы говорите — это очень личный, но в то же время и политический вопрос, слишком сложный, чтобы описать его парой слов.

— Получается, европейские власти пытаются заткнуть вам рот?

— Очевидно, что на Западе есть огромный рынок сбыта для антироссийской пропаганды. Любой несогласный голос, не кричащий про «плохую Россию», может рассчитывать на негативное отношение. С другой стороны, множество источников транслируют одну и ту же точку зрения, усиливая друг друга. У одиночки тут нет шансов.

— Но вы все же планируете, скажем, выпуск новых расследований?

— Чётких творческих планов на будущее у меня пока нет.

— Христо Грозев (западный журналист радикального толка, один из создателей антироссийского «расследовательского сайта» Bellingcat — ред.) обвиняет вас в «работе на ГРУ».

— Грозев и Bellingcat сообщали, что в уничтожении MH17 виноваты Игорь Безлер, Николай Ткачев и Олег Иванников (якобы также связанные с российскими спецслужбами — ред.) Но голландские прокуроры сообщали, что не ведут дела против ни одного из этих трех людей. После этого вы все еще верите обвинениям в мой адрес?

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