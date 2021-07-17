Семь лет назад над Донбассом был сбит «Боинг»: Вопросов к Украине все больше

Семь лет назад потерпел крушение самолет «Малайзийских авиалиний» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россию в этой катастрофе обвинили практически сразу же, еще не успели обломки самолета догореть на земле. Прошло ровно семь лет, но следствие и суд так до сих пор и не смогли дать полные и квалифицированные ответы на поставленные вопросы о настоящих виновниках этой трагедии.

Много за это время было скрещено копий, много сделано заявлений, проведено экспертиз. Не будем углубляться по новой в очередной раз во все хитросплетения, обозначим лишь основные различия в линиях поведения разных сторон в ходе расследования.

Поехали?

Итак, Украина уже через два часа после катастрофы выдала фальшивые записи переговоров «ополченцев», якобы сбивших авиалайнер. Зато за все эти семь лет так и не предоставила ни записей переговоров наземных служб и диспетчеров, управлявших воздушным движением. Диспетчер, непосредственно осуществлявшая управление воздушным движением в зоне происшествия, исчезла (многие предполагают, что ее просто устранили, дабы не рассказала лишнего), а украинский военный летчик, по ряду свидетельств находившийся в момент катастрофы в непосредственной близости от гражданского самолета, загадочно покончил жизнь самоубийством.

Кроме того, украинские власти не передали данные о передвижениях своих систем ПВО, записи первичных радаров. Более того, Украина все время путалась в своих показаниях: сначала утверждала, что снимки с экранов радаров были переданы в Совет безопасности Нидерландов, потом, что голландская сторона таких данных не запрашивала, а потом, вообще, заявила, что локатор в Днепропетровске на момент катастрофы не работал из-за того, что сломался. Хотя российские станции слежения фиксировали в этот день активную работы наземных украинских станций. При этом данные с радаров на российской территории, предоставленные Москвой, оказались гораздо более информативными. Кстати, украинская сторона активно маневрировала ЗРК, которые подвела к району боевых действий, хотя ни у ЛНР, ни у ДНР не было никакой авиации.

- На наш вопрос, где данные с украинских радаров, ответ странный: их нет. Но потом кто-то сказал, что эти радары случайно выключились. Все радары на Украине, которые наблюдали за этой частью воздушного пространства! Точно так же, как выключилась видеокамера на первую половину дня, когда Скрипали были найдены на лавке в парке. Камера, которая наблюдала за их домом. А потом включилась, - саркастически заметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в январе прошлого года. И поводов для сарказма у него было хоть отбавляй.

Практически сразу же после падения самолета Украина стала вести активные ракетный и артиллерийский обстрел района падения самолета с очевидной целью затруднить сбор доказательств и улик.

Практически сразу Вашингтон после крушения Вашингтон влился в многочисленный хор обвинителей России. А президент США Барак Обама даже заявил, что Штаты располагают спутниковыми снимками, зафиксировавшими пуск ракеты, сбившей авиалайнер. Но, несмотря на многочисленные запросы и просьбы, США так и не предоставили ни одного снимка. Что наводит на мысль о том, что неплохо бы спросить об этом Обаму под присягой.

Россия со своей стороны предоставила все данные, которыми располагала. Более того, она проследила весь путь ракеты ЗРК «Бук» (по номеру на сохранившейся части), обломки которой были найдены неподалеку от места катастрофы и выяснила, что после развала СССР эта ракета осталась на территории Украины и была на вооружении части ПВО, подразделения которой были передислоцированы незадолго до катастрофы из Западной Украины на территорию Донбасса. Кроме того, ракеты такой модификации (9М38) уже много лет, как были сняты с вооружения в Российской армии. А вот на вооружении частей ПВОЛ Украины остаются и по сей день, хотя все сроки эксплуатации уже выработаны.

Более того, специалистами, разрабатывавшими те средства ПВО, одно из которых было использовано, чтобы сбить «Боинг», были проведены многочисленные эксперименты, в том числе, и натурные, доказавшие, что украинские версии произошедшего не имеют под собой никаких оснований, и что пуск ракеты был произведен из другого района.

Можно еще долго и нудно перечислять все нестыковки в обвинении российских военных или ополченцев, можно разоблачать бесчисленные фейки и фальшивки, наводнившие соцсети, многие из которых были сделаны в сотрудничестве с западными спецслужбами. Ясно одно – Москва, которая не чувствует себя виноватой ни в чем, максимально честно и без всяких уверток пытается сотрудничать в этом вопросе, хотя Россию сразу же не включили в работу по расследованию. Именно усилия России привели к тому, что суд стал не просто проглатывать тезисы стороны обвинения, а начал хотя бы пытаться разобраться в этом вопросе. В отличие от тех, кто обвиняет Россию и ополченцев, но на все вопросы отделывается молчанием и пытается использовать любую уловку, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Что само по себе, помимо ответственности Киева за то, что небо над зоной боевых действий не было закрыто, достаточно четко говорит о том, кто реально виновен в том, что произошло.

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