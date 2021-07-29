Природа снова чудит: юг Бразилии засыпало снегом

Жители южной Бразилии замерзают Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что природа решила окончательно добить человечество, разом атаковав всю Землю, независимо от климатической зоны. Иначе как объяснить, что после масштабных наводнений и пожаров в Европе и Азии Бразилии выпал снег?

Впрочем, необычные осадки наблюдаются пока только на юге страны. Снег был зафиксированы в 13 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул, а по некоторым муниципалитетам еще и прошелся град. Как сообщает издание G1, с учетом ветра в некоторых местах температура воздуха может ощущаться как -25 °С.

Впрочем, удивляться нечему, ведь в Южном полушарии наступила середина зимнего периода. Сегодня метеорологи зафиксировали минимальную температуру в этом году. В муниципалитете Бон-Жардин-да-Серрав штате Санта-Катарина температура опустилась до значения -8,6 °С.

Ученые предупреждают, что 29 и 30 июля в Бразилии могут быть установлены рекорды минимальных температур для 2021 года. Так, в Порту-Алегри, Флорианополисе, Куритибе, Сан-Паулу и Кампу-Гранди прогнозируются заморозки ниже 5 градусов. Ситуация должна нормализоваться только к 1 августа, если конечно, теплолюбивые бразильцы до этого времени окончательно не замерзнут.

Хотя для южан снег является настоящим бедствием, жители северных штатов часто специально едут на юг, чтобы лично посмотреть на это удивительное явление. Обитатели тропиков уже играют в снежки и пытаются лепить снеговиков, а вообще в разные годы поток туристов зачастую превышает 10 тысяч человек. Особенностью нынешнего года являются метели, которые сделали погоду похожей на сибирскую зиму

В последние годы бразильцы все чаще видят настоящий снег на своих улицах, хотя и до этого осадки подобного типа были не редкость на юге страны, в особенности в горных районах. В прошлом году в августе этот тип осадков также выпал на юге страны, а рекордным выдался 2000 год, когда снег наблюдали в 70 муниципалитетах Бразилии.