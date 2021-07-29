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В мире29 июля 2021 18:18

Природа снова чудит: юг Бразилии засыпало снегом

В некоторых местах зафиксирована температура меньше 8 градусов
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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Жители южной Бразилии замерзают

Жители южной Бразилии замерзают

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что природа решила окончательно добить человечество, разом атаковав всю Землю, независимо от климатической зоны. Иначе как объяснить, что после масштабных наводнений и пожаров в Европе и Азии Бразилии выпал снег?

Впрочем, необычные осадки наблюдаются пока только на юге страны. Снег был зафиксированы в 13 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул, а по некоторым муниципалитетам еще и прошелся град. Как сообщает издание G1, с учетом ветра в некоторых местах температура воздуха может ощущаться как -25 °С.

На юге Бразилии выпал снег

Впрочем, удивляться нечему, ведь в Южном полушарии наступила середина зимнего периода. Сегодня метеорологи зафиксировали минимальную температуру в этом году. В муниципалитете Бон-Жардин-да-Серрав штате Санта-Катарина температура опустилась до значения -8,6 °С.

Ученые предупреждают, что 29 и 30 июля в Бразилии могут быть установлены рекорды минимальных температур для 2021 года. Так, в Порту-Алегри, Флорианополисе, Куритибе, Сан-Паулу и Кампу-Гранди прогнозируются заморозки ниже 5 градусов. Ситуация должна нормализоваться только к 1 августа, если конечно, теплолюбивые бразильцы до этого времени окончательно не замерзнут.

В Бразилии выпал снег

Хотя для южан снег является настоящим бедствием, жители северных штатов часто специально едут на юг, чтобы лично посмотреть на это удивительное явление. Обитатели тропиков уже играют в снежки и пытаются лепить снеговиков, а вообще в разные годы поток туристов зачастую превышает 10 тысяч человек. Особенностью нынешнего года являются метели, которые сделали погоду похожей на сибирскую зиму

В последние годы бразильцы все чаще видят настоящий снег на своих улицах, хотя и до этого осадки подобного типа были не редкость на юге страны, в особенности в горных районах. В прошлом году в августе этот тип осадков также выпал на юге страны, а рекордным выдался 2000 год, когда снег наблюдали в 70 муниципалитетах Бразилии.

Погода снова чудит: на юге Бразилии выпал снег
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