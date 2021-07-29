«Запретили выходить из отеля и отключили интернет»: Лесные пожары в Турции добрались до российских туристов в Бодруме и Мармарисе

Лесные пожары продолжают бушевать в Турции Фото: Instagram.com

Лесные пожары продолжают бушевать в Турции, причем в самых курортных районах. А популярной у российских туристов провинции Анталья от дыма и огня пострадали 180 человек, трое, включая одного спасателя, погибли.

Если вчера огонь угрожал городам Сиде, Соргун и Манавгат, то сегодня пламя подобралось к курортному городу Бодрум. Местные власти эвакуируют отдыхающих одного из отелей на лодках.

Фото: Instagram

- Огонь вспыхнул где-то в три часа дня недалеко от отеля «Титаник». Пламя было такое высокое, что его было видно издалека, - рассказывает житель Бодрума Беркалп Тюрпер. - Пожар продолжается до сих пор. Пожарных в городе полным-полно. Боюсь, что если пламя не возьмут под контроль, то огонь может перекинуться на город и тогда неизвестно, чем это закончится.

Ранее были вывезены туристы, находящиеся в Мармарисе из двух отелей и четырех вилл.

Фото: Instagram

- В районе часа дня рядом с городом в сосновом бору вспыхнул пожар, - рассказывает «Комсомольской правде» россиянин Алексей. - Пламя быстро распространилось по склонам. Сосны вспыхивали как спички, я такое видел впервые в жизни. Огонь пытались взять под контроль четыре вертолета и даже один самолет МЧС России. Сейчас основной очаг потушен, пожарные работают над устранением задымления. В целом, в центральной части Мармариса спокойно, даже дыма нет.

Фото: Instagram

- Серо-оранжевое облако появилось за считанные минуты, - рассказывает россиянка Надежда. - Тут же полетели вертолеты и зазвучали сигналы пожарных машин. В Мармарисе леса располагаются совсем близко к городу и в том числе к отелям, где мы с семьей отдыхаем. Но при этом в отеле никакой паники. Единственное, в качестве безопасности нас отказались выпускать за пределы отеля и отключили интернет. Мы видели, что воду для тушения набирают прямо в море. Подъезды к Мармарису перекрыты, люди фактически взаперти в отелях, даже непонятно, когда они смогут выехать в аэропорт. Если честно, страха, что мы в опасности, нет. Сейчас пожар локализован, на это ушло где-то три часа. Правда, вертолеты до сих пор летают и тушат оставшиеся участки.