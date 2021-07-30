Отмена обязательного ношения перчаток в Москве с 30 июля 2021: Какие меры остались

Обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы отменяется. Фото: Андрей АБРАМОВ

На сайте Правительства Москвы опубликованы изменения в прошлые «коронавирусные» указы мэра. Из них следует, что ношение перчаток в общественных местах больше необязательно.

В личном блоге Сергей Собянин рассказал, что последние недели ситуация с распространением коронавируса существенно улучшилась. Этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. Количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Мэр написал:

«В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах.

В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.

Будьте здоровы. Берегите себя».

Ранее московские рестораторы просили у властей отменить требования к официантам работать в перчатках. Заведения настаивали, что постоянная обработка рук антисептическими средствами будет эффективнее. Получается что теперь официанты наконец смогут обслуживать гостей и не носить перчатки.

Также мэр опубликовал графики, которые отражают число заполняемости коечного фонда в коронавирусных госпиталях Москвы. По последним данным, в столице развернуто 12 713 коек для больных с ковидом. Из них свободно 3674 места.

Официантам больше не обязательно надевать медицинские перчатки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало лета в Москве и по всей России отметилось резким приростом числа заболевших. Число ежедневно выявляемых случаев превышало отметку в 9 тысяч. На текущей недели количество заболевших от 2629 до 3356. На ИВЛ находятся чуть более 500 пациентов.

По последним данным, которые были опубликованы на начало июля, вакцинацию двумя компонентами вакцины прошли более 1,8 млн жителей Москвы.