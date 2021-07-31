Миф о "проклятом месяце" развеян: Шока и девальвации рубля в августе-2021 не будет

Россиянам обещают, что рубль не рххнет в конце этого лета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЕСЯЦ БЕДЫ?

- Александр Вячеславович, то, что август в России – «черный месяц», знает каждый. И подсознательно уже ждет беды.

- В постсоветской мифологии август действительно считается «фатальным месяцем» для нашей страны. Хотя объективная статистика этого не подтверждает. Наибольшее количество опасных природных явлений у нас фиксируется в июле. Июль вместе с январем лидируют в мировой медицинской статистике смертности. Март и октябрь являются самыми опасными для автомобилистов. Наибольшее количество техногенных катастроф произошло в весенние месяцы. Вспомним аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1», взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, приведший к крупнейшему в истории США разливу нефти.

Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная начались в июне, Первая мировая война - в июле. Октябрьская революция – в ноябре. Советский Союз приказал долго жить в декабре.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

- Навязывание мифов о «проклятом российском августе» является частью новой информационной войны, - продолжает Александр Лосев. - Цель ее в том, чтобы повлиять на моральный дух населения, подорвать политическую стабильность, подавить волю и, в конечном счете, вынудить российские элиты снова капитулировать перед Западом. Не допустить этого поможет объективная оценка событий, нравственные основы и система ценностей нашей тысячелетней цивилизации.

Основные причины проблем и катастроф кроются не в звёздах и не в определенном месяце года, а в состоянии экономики и качестве управления на всех уровнях.

- В «лихие 90-е», когда и появился миф об «августовском проклятье», экономика и управление в новой России были порушены после развала СССР.

- Да, в 90-е экономика и управление находились после развала СССР в руинах. Зато зримо присутствовали элементы внешнего управления со стороны США и глобальных институтов, таких, как МВФ. И в политике, и в экономике, науке, образовании…

Когда же в стране экономический рост и граждане воспринимают свою Родину как великую державу, то никакого «проклятия августа» нет и в помине. Напротив, август вдохновляет. Все мы, родившиеся в СССР, с раннего детства знаем строки из стихотворения «Круглый год» Самуила Маршака:

Собираем в августе урожай плодов.

Много людям радости после всех трудов…

Любители поэзии Серебряного века вспомнят Марину Цветаеву:

Август - астры,

Август - звезды,

Август - грозди

Винограда и рябины

Ржавой - август!

Полновесным, благосклонным

Яблоком своим имперским,

Как дитя, играешь, август.

Как ладонью, гладишь сердце

Именем своим имперским:

Август! - Сердце!

РУБЛЬ ВЫХОДИТ НА ТРАЕКТОРИЮ УКРЕПЛЕНИЯ

- Однако как раз на сердце-то сейчас тревожно. Нас опять пугают, мол, в наступающем августе ждите шок в экономике, девальвацию рубля, обнуление доходов граждан…

- Хочу успокоить. Шока и девальвации рубля в августе не будет. Наоборот, ждем в этом месяце замедление инфляции и небольшое пока еще укрепление рубля к иностранным валютам. Прежде всего, к доллару США. Это станет возможным благодаря успехам агропромышленного комплекса (новый урожай позволит снизить цены на основные продукты питания) и отдельных отраслей российской экономики, включая экспортные и перерабатывающие.

Рубль по итогам 2020-го и первой половины 2021 года оказался одной из самых недооцененных валют мира. Причины известны – санкционное давление и характерные черты сырьевой экономики, когда значительная часть национального дохода создается в экспортных отраслях и накапливается в иностранной валюте. А капитал вывозится, потому что не находит применения дома. То, что российская экономика глубоко встроена в мировую, имеет и плюсы, и минусы.

Минус – постоянный вывоз сырья и капитала. Еще один серьезный минус состоит в том, что Запад экспортирует к нам свою инфляцию. Дело в том, что постковидное восстановление мировой экономики происходит за счет колоссального денежного «допинга». Правительства развитых стран и мировые центральные банки решают почти все проблемы с помощью беспрецедентных денежных эмиссий. Только за прошлый год в глобальную экономику было вброшено в общей сложности $27 трлн. Такова поистине астрономическая цена локдаунов и неспособности стран скоординировать усилия по борьбе с пандемией.

Денежные эмиссии поднимают цены на всё без исключения: на продовольствие, промышленные товары, энергоносители, металлы, пиломатериалы, пластик, ткани... Но именно эта полубезумная монетарная политика западных стран запустила на рынке сырьевых товаров новый суперцикл роста. Он продлится не один год и позволит российской экономике получить дополнительную прибыль, что позитивно скажется на располагаемых доходах граждан.

Рубль, наконец, выходит на траекторию укрепления. И, как ни парадоксально, в августе помогать ему укрепляться будут иностранные спекулянты, ищущие сферы вложения «горячих» денег. И чем лучше будет наша экономическая статистика и реальные результаты промышленности, тем больше интереса станет вызывать российский рынок у глобальных игроков, несмотря ни на какие геополитические риски.

Сфера геополитики в августе также пока не несет угроз. У наших противников каникулы до сентября.

То, что российский экспорт встроен в 38% мировых цепочек создания стоимости, не позволяет США ввести против нашей страны реальные удушающие санкции или начать полноценную экономическую войну. Потому что любая «попытка» заблокировать Россию и «выключить» ее из мировой экономики мгновенно приведет к глобальному экономическому кризису, который все так пытаются избежать, тратя на это триллионы долларов.

Попытки военно-политического давления на Россию также не принесут результатов благодаря нашей ядерной мощи и новейшим вооружениям. Меркантильный Запад показал, что политика, угрожающая глобальному капиталу (эскалация или война), будет всегда корректироваться в пользу менее опасных, хотя и неприятных форм противостояния. Лимит на провокации пока исчерпан. Ждем передышки в геополитической сфере до начала осени.

Август – традиционный месяц отпусков. А полноценный отдых и путешествия – лучшие лекарства от стресса.

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