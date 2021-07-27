Анастасия Волочкова надела красное микро бикини меньше обычного

Анастасия Волочкова предстала на фото в алом микро купальнике. Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова наслаждается элитным отдыхов в Греции. Балерина поселилась на вилле своих друзей. В распоряжении красавицы оказались не только роскошные апартаменты с видом на море, но и просторный бассейн, уютные шезлонги и огромный сад. Каждый день 45-летняя звезда размещает фотографии, одна краше другой. Последний снимок произвел фурор.

Анастасия Волочкова разместила в блоге фото, на котором предстала в алом микро купальнике. Поклонники пришли в восторг от идеальных форм любимицы. Но особенно их впечатлил тот факт, что пляжный ансамбль на этот раз оказался меньше обычного.

"Трусики еле видны. Совсем одна полосочка, а сзади - вообще ничего. На чем они держатся? Да и верх не оставляет простора для воображения. Все видно", "Смелое бикини. Для идеальной фигуры", "Шикарные ноги", "Анастасия, нереально красиво выглядите. Lady in Red", "Трусишки очень маловаты", "Анастасия Юрьевна, Вы тоненькая, как школьница...", "Настенька, Вы всегда потрясающе выглядите!", "Бикини меньше обычного в этот раз", - радуются фолловеры.

Ранее Волочкова рассказала о своем рационе. "Для меня всегда важно быть в форме. Даже на отдыхе в моем рационе салатные листья и вареные всмятку яйца. Но тут в Греции я этот салатик зеленый в тавернах еще размешиваю с йогуртом с огурцами", - поделилась артистка.

Народ поддержал кумира. Многие уверены, что Настя не зря проделала над собой такую работу. Она выглядит лучше, чем пару лет назад, что вызывает у многих уважение.