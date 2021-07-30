Стала известна цена, которую любовница покойного «Иванушки» Олега Яковлева запросила за его квартиру в Черногории

Любовница экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева продает его квартиру в Черногории. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

На днях стало известно, что любовница экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева продает его квартиру в Черногории. Звучит весьма странно, если учесть, что девушка певца Александра Куцевол не была названа артистом в числе официальных наследников (по завещанию Олега все имущество перешло его университетскому другу Роману Радову), а так же не сумела доказать свой брак с Яковлевым в российском суде. Хотя пыталась сделать неоднократно, по очереди предъявляя документы о браке из сербских городов Чачак и Белград.

Александра Куцевол Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако несмотря на неудачи в российских судах, девушке все-таки удалось получить одну из квартир Яковлева.

- Саша оформила квартиру в Черногории на себя еще в 2017 году. На основании одного из документов о браке,- рассказала журналистам подруга семьи Евгения Кириченко. -Тогда родственники были слишком заняты своей скорбью. Плюс с Сашей тогда и у Тани (племянницы Олега) и у Ромы были хорошие отношения. Родственница «Иванушки» тогда передала Саше права на творчество, Радов хотел ей бесплатно оставить квартиру в Москве. Никто не думал, что Саша начнет «по-тихому» оформлять на себя недвижимость при помощи липовых документов. А она стала.

Сейчас же, когда за наследство певца началась настоящая война, Куцевол решила продать заграничную недвижимость. Об этом сообщили друзья Радова, которые по случайному стечению обстоятельств оказались в Черногории.

- Прямо на доме Олега, на его балконе висит растяжка о продаже с ценой и сайтом риелторы, - сообщила kp.ru близкая подруга Романа Евгения Кириченко.

Это небольшая квартира- студия. Фото: hotproperty-montenegro.com

Еще более полное подтверждение журналисты получили, пройдя по ссылке в объявлении. На сайте была выложено видео экскурсии по квартире. Внимание репортеров kp.ru привлекла одна из стен с абстрактной картиной на синем фоне. Пару лет назад любовница Яковлева Александра Куцевол посвятила целый пост этому изображению, рассказав трогательную историю о том, как Яковлев когда-то давно расписал этот холст собственной рукой.

Площадь квартиры 47 квадратных метров. Фото: hotproperty-montenegro.com

-Мало, кто знает что Олег был великолепным художником! Правда писал редко, а все, что писал – раздаривал друзьям и коллегам. Уж не знаю, кто из друзей сохранил его творения, но одно знаю точно – это полотно навсегда! Находится сей шедевр в черногорской квартире Олежки и нанесен прямо на стену. Такие вот вечные обои при входе в дом. И какое счастье - они сохранились. Что хотел сообщить маэстро этой работой узнать нам, наверное, никогда не удастся…Остаётся только догадываться и фантазировать! Ну ведь это также происходит с работами великих творцов искусства? Спасибо, Олег, за твой вечный, сумасшедший автограф!P.S. На талии героини картины расположилась розетка. Уникально!» - писала Куцевол в своем аккаунте в Инстаграме.

Есть отдельная ванная. Фото: hotproperty-montenegro.com

Этот факт является доказательством того, что квартира, выставленная на продажу, является в прошлом собственностью Олега Яковлева. Так что же мы знаем о ней?

Это небольшая квартира- студия площадью 47 квадратных метров с отдельной ванной и чудесным видом на горы и море. Располагается она в Черногорском городе Херциг-Нови. Стоит квартира почти 7 миллионов рублей. Однако на сайте компании говорится, что эта малая цена за такую чудесную квартиру. И если бы не острая необходимость в продаже, она бы стоила дороже.

Из окна - вид на море. Фото: hotproperty-montenegro.com

- Саша боится, что родственники отберут у нее остальную недвижимость, которую Куцевол оформила на себя незаконно. Они уже сделали ряд шагов в этом направлении. Например, выгнали ее из квартиры Олега на Дербеневской набережной, где она проживала со своими родителями по причине одного лишь своего желания. Поэтому Саша сейчас пытается получить хотя бы деньги. Со стороны это выглядит очень лицемерно. Ведь на протяжении многих лет Куцевол говорила, что ей от Олега не нужно ничего материального. Она лишь мечтает сохранить его память. Создать музей его имени. Саша запросто могла бы сделать это в квартире Яковлева в Черногории. Ведь из квартиры Олега на Дербеневской она вывезла практически всю мебель и личные вещи. Но вместо этого она продает квартиру. Видимо, деньги эта предприимчивая хохлушка любит больше, чем Олега, - с горечью заключила Кириченко, подруга семьи Яковлева.