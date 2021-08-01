Родители проиграли войну гаджетам: Что в этом хорошего

Гаджеты и интернет давно стали главными друзьями детей Фото: Shutterstock

Гаджеты и интернет уже давно стали главными друзьями детей и, как следствие, главными врагами родителей. Мамы и папы упорно ломают голову над тем, как оторвать ребенка от монитора и усадить за книгу. Однако такой подход порядком устарел. Гаджеты могут быть очень даже полезными, а зачастую ничем не уступают в просветительском потенциале книге - если, конечно, выбрать правильный контент. О том, как это сделать, мы поговорили с Кешей Скирневским, спикером TEDx и основателем обучающего приложения для детей “Сказбука”.

НА ГАДЖЕТЫ ОПОЛЧИЛОСЬ ПОКОЛЕНИЕ ВЫРОСШЕЕ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

- Многие родители до сих пор живут с убеждением, что гаджеты - это абсолютное зло, и ничего хорошего они детям не дают. Как их в этом переубедить?

- Новые технологии всегда поначалу вызывают отторжение. Когда появились телефоны все сокрушались, что теперь люди теперь перестанут общаться вживую, и вообще эти устройства забирают душу. Тоже самое было и с телевизорами: все говорили “какой кошмар дети целыми днями сидят перед экраном вместо того, чтобы гулять”. Однако сейчас выросло уже не одно поколение людей, которые провели все детство перед телевизором, и ничего страшного с ними не случилось. Так что страх перед новыми есть технологиями всегда, и это совершенно нормально.

Но родителям пора понять и принять, что эта война с гаджетами уже проиграна. Согласно исследованиям, у детей дошкольного возраста в Европе есть собственный гаджет. И с этим уже ничего не сделать, этот тренд не изменится: гаджеты будут сопровождать нас с рождения до самой смерти. И тут уже вопрос в другом - либо ребенок будет целыми днями сидеть в Тик Токе и смотреть ролики на YouTube, либо как-то развиваться и обучаться с помощью интернета.

Многие родители до сих пор живут с убеждением, что гаджеты - это абсолютное зло Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРОВЫМ МАУГЛИ НЕ ВЫЖИТЬ В КОМПЬЮТЕРНОМ БУДУЩЕМ

- Нужно ли приучать детей к гаджетам в раннем возрасте? Или в принципе можно давать телефон только когда ребенок пойдет в школу?

- Давайте представим себе такую ситуацию. Есть два ребенка: одному до 12-15 лет не дают ни телефона, ни компьютера, он по старой советской традиции бегает во дворе, играет и так далее. А второй с детства находится в гаджетах и чувствует себя в новых технологиях как рыба в воде. Проходит 30 лет. И, скорее всего, второй ребенок будет гораздо счастливее и успешнее в жизни.

Объясню почему. У нас есть сензитивный период развития мозга, который длится до 12 лет. В это время мозг меняется на 90%. Если в этот период родители не успеют что-то дать ребенку, изолируют его, то он уже никогда не сможет это восполнить. Можно провести аналогию с животными. Например, у волка сензитивный период длится 7 месяцев. Если его на это время посадить в белую комнату, а потом выпустить в лес, то он уже никогда не научится охотиться и в принципе жить в лесу.

Это напрямую относится и к гаджетам. Сейчас дети рождаются в мире, где цифровая среда занимает большую часть жизни. И если человек в детстве не адаптировался к этой среде, то в будущем ему будет очень сложно.

СКОРО ПОЯВЯТСЯ ДЕВАЙСЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

- В каком возрасте детям можно давать в руки гаджеты?

- Сейчас психологи сходятся на том, что 3 года - это оптимальный возраст. Но уже в ближайшем будущем появятся гаджеты для совсем маленьких детей - их можно будет давать ребенку чуть ли не с рождения. Такие девайсы будут всячески развлекать новорожденных.

- Вы говорили, что сейчас для детей делают очень некачественный контент и это бомба замедленного действия. Почему это так опасно? Взрослые же смотрят дурацкие сериалы - и ничего...

- На самом деле мозг ребенка работает быстрее, чем у взрослого - у него больше нейронных соединений. Их плотность снижаются уже ближе к 25 годам. Поэтому в детстве ребенку нужно давать как можно более качественный контент. Если он будет взаимодействовать с чем-то уродливым, некрасивым, плохо прорисованным и плохо звучащим, то у него в голове запишутся именно такие сигналы. А потом, в будущем, мы стремимся как раз к тому типу информации, который в нашей голове уже записан, просто потому что нашему мозгу его проще обрабатывать. Например, во взрослой жизни нам кажутся красивыми люди, похожие на нас самих или же на наших родителей. Почему так происходит? - в детстве мы чаще всего видели наших родителей, их черты лица, какие-то повадки, это записалось в наш мозг, и в будущем нам проще всего обрабатывать именно похожие сигналы. Тоже самое происходит и с гаджетами. Если в детстве ребенку давать некачественный контент, то в будущем он будет стремится к такому же плохому продукту.

В ближайшем будущем появятся гаджеты для совсем маленьких детей Фото: Shutterstock

“МАША И МЕДВЕДЬ” - ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ МУЛЬТИК

- Как отличить плохой контент от хорошего?

- В играх и мультиках должна быть хорошая графика, хорошая музыка. Если контент сделан красиво, - это первый сигнал к тому, что он качественный. Некрасивое лучше ребенку не давать Второй сигнал - это здоровые взаимоотношения между персонажами. Если в мультике есть агрессия, войны сражения и так далее - это плохой контент. “Маша и медведь”, например, просто ужасный контент для детей. Он очень развлекательный, так как бьет в эмоциональную сферу. Но посыл там совершенно не правильный. Отношения между медведем и Машей - очень токсичные и нездоровые. Ребенок это все записывает и потом транслирует во взрослой жизни.

- Можете назвать несколько хороших мультиков для детей, которые можно включать без опаски?

- Хорошие мультики делает компания “Рики”: “Смешарики”, “Малышарики” и “Пин-код”. “Смешарики” в меньшей степени, а все остальное - это, конечно, великолепный контент. Возьмём, например, “Пин-код”. Во-первых, там есть качественная картинка и звук. Во-вторых, показаны гармоничные отношения между персонажами с разными ролями: родительскими, детскими и так далее. Плюс к этому мультик развивает инженерные и научные познания ребенка, расширяет его картину мира. “Ми-ми-мишки” тоже неплохой проект. Еще могу назвать “Три кота”. Эта такая попытка сделать кальку со “Свинки Пеппы”. Здесь все хорошо с сюжетом, но очень простая, даже примитивная графика.

- А мобильные игры?

- В России практически никто не заморачивается с играми на таком высоком уровне. Это очень сложный и дорогой бизнес, разработчики не могут вкладывать так много денег в свой продукт. “Сказбука” в этом смысле один из самых качественных проектов. А на мировом рынке есть еще Kidopia, Lingokids, Sago mini (они, в основном, на английском). Во всех этих играх. конечно, примитивная графика, но среди конкурентов они наиболее качественные.

- Чем занимается “Сказбука”?

- В приложении есть два раздела: первый - это подготовка к школе. Ей мы уделяем незначительно внимание, потому что считаем, что не нужно учить ребенка тому, чему его и так научат. Наоборот, детям нужно дать то, чего не дает школа и детский сад. У нас, например, разработана собственная система раннего развития, которая называется “Комплиментарный интеллект”. Она выявляет и развивает таланты ребенка.

- Тут есть такая проблема: гаджеты очень затягивают. Даешь ребенку телефон на 20 минут, а потому начинаются капризы: “А можно еще 10 минуток, еще полчасика”. Как поступать в такой ситуации - насильно отбирать?

- Нельзя резко забирать гаджет и говорить “все, теперь отдавай”. Ребенка нужно подготовить к окончанию игры - сказать ему “давай еще 10 минут играем и заканчиваем”. Дело в том, что у взрослых уже развиты лобные доли, которые отвечают за систему торможения. Это позволяет нам быстро переключиться с одной деятельности на другую. У детей же лобные доли только формируются, и им остановить какое-то дело и сразу же переключиться на другое физически сложно.

Желательно еще предложить ребенку что-то поделать после игры. Тогда он начнет потихоньку переключать свой интерес на то, что он будет делать потом, и произойдет такое плавное перетекание.

Интернет заменяет современным школьникам учебники и бибилиотеку. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ, ОЧЕНЬ МАЛО

- Сейчас уже есть так много обучающих приложений для детей, всяких развивашек. Тот же Илон Маск говорил, что его дети учатся в основном по YouTube и Reddit. Вообще интернет сможет когда-нибудь заменить традиционную школу и учителей? А, может, уже заменяет?

- В образовании есть две главные составляющие: первое - это собственно получение знаний, а второе - мотивация. В случае с дошкольниками мы можем эту мотивацию спрятать в игре - им просто интересно играть, а параллельно они еще получают какие-то знания. А вот со школьниками все не так просто - их мотивация может базироваться только на взаимодействии со взрослым, когда он все контролирует и направляет. Другого способа пока никто не придумал. Причем неважно - это обычное занятие в классе или онлайн, там всегда должен присутствовать взрослый. Его главная задача не столько обучать детей, сколько сохранять их мотивацию к обучению.

- Но это, наверное, касается младших школьников. Старшие уже сами могут мотивировать себя?

- Людей, которые могут заниматься самообразованием эффективно, на самом деле очень мало. Человек будет действовать только под давлением среды: это могут быть окружающие люди, какая-то мечта или цель (но едва ли она у школьников есть), взрослый педагог или обстоятельства. Если, например, человек потерял работу, и ему срочно нужно получить какие-то навыки, чтобы снова стать востребованным, тогда он будет обучаться. А если он и так находится в зоне комфорта, то вряд ли найдет в себе силы, чтобы учиться.

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