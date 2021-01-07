Самая впечатляющая для меня новинка на рынке вооружения была продемонстрирована в начале 80-ых годов пацаном по прозвищу Коля Рыжий. По своему обыкновению мы ходили в лесхоз играть в войнушку. В нашем деревенском детстве в оружии недостатка не было - достаточно было выпилить дощечку подходящей формы и присобачить к ней обрезок трубы, который легко раздобыть на свалке. В них тоже недостатка не наблюдалось. Но Рыжий поверг в изумление мировую общественность, внеся революционное усовершенствование - он оснастил свое оружие оконным шпингалетом, который после каждого выстрела можно было передергивать на манер затвора. Это вызвало среди нас настоящий вау-эффект! Новатор, как водится, пострадал, столкнувшись с непониманием со стороны консерваторов и реакционеров. Выяснилось, что шпингалет он снял с уличного сортира, чем вызвал неудовольствие домашних...Теперь другие времена и у детей иные игры. Любители пострелять зависают в Counter-Strike, Far Cry или каком-то другом шутере, который обеспечивает полное погружение в виртуальный мир боевых действий. Спортсмены осваивают футбольный симулятор FIFA. А дошкольники познают мир с обучающим приложением “Сказбука” или “Фиксики”. И чем дальше, тем больше наши дети переселяются в воображаемый мир.Что же будет дальше? Об этом мы поговорили с Сергеем Каракозовым, доктором педагогических наук, директором Института математики и информатики МПГУ.ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ НЕ БУДЕТ НИЧЕГО КРОМЕ ГАДЖЕТОВ?- Сергей Дмитриевич, смогут ли гаджеты и виртуальные игры окончательно заменить конструкторы, солдатиков и плюшевых мишек?- Думаю, что нет, но их доля, безусловно, увеличится. Игрушки - это же отражение окружающей реальности. Их основное назначение прежде всего социализация. Они используются для того, чтобы ввести подрастающее поколение в ту сферу деятельности, которая типична для общества. И если мы живем в эпоху цифровой революции, то цифровых игрушек, конечно, станет больше. Но куклы и плюшевые мишки тоже никуда не денутся, потому что, играя с ними, ребенок моделирует то, что видит - уход за детьми, отношения в семье. Всякие мячики-скакалки прекрасно будут себя чувствовать в цифровую эпоху, потому что у человека есть не только когнитивные потребности, но и потребность в игре и в движении. Тоже самое с конструкторами, кубиками и игрушками, связанными со строительством, потому что интерес к созиданию тоже изначально заложен в нас. Возникнет разумный баланс - виртуальные и традиционные игрушки найдут новую точку равновесия. Потому что гаджеты при всех своих возможностях тоже имеют недостатки. Они работают в основном на вход, то есть на потребление, они сокращают творческие возможности, ограничивают общение детей и возможность совместной деятельности.- То есть опасения, что через 20 лет не будет ничего кроме гаджетов, несколько преувеличено?- Конечно, это же не первый раз, когда мы ищем баланс нового и старого. Помню в середине 50-х годов постановлением ЦК КПСС и Совета министров решался вопрос о том, что в школах можно писать не только перьевыми чернильными ручками, но и шариковыми. Считалось, что шариковые ручки окажут пагубное воздействие на качество почерка и психомоторные способности. Сейчас об этом вспоминаешь с улыбкой, но тогда это обсуждалось очень серьезно. А можно вспомнить диалоги Сократа и Платона, когда Сократ сетовал, что из-за распространения письменности уходит культура устной речи и культура дискуссии. То есть диалог между революционным и традиционным происходит на протяжении всего существования человечества. Вот вы сколько телефонных номеров помните?- От силы два-три.- Я в вашем возрасте практически все контакты держал в голове. А сегодня тоже помню только несколько номеров, остальные в гаджете. Повлияло ли это как-то на мои способности? Не уверен. Меняются условия жизни меняется и человек. Как говорил классик, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества.РОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ОСВАИВАТЬ “ЦИВИЛИЗАЦИЮ” И WARKRAFT- Тем не менее, у родителей много страхов по поводу влияния гаджетов на неокрепшие мозги детей. Как новые игрушки могут влиять на психику?- Родительские страхи вполне объяснимы, потому что они в эти игры не играли в детстве. Чем хороши традиционные игрушки? Тем, что они проверены веками, мамы с папами в свое время играли в то же самое. А теперь им самим надо учиться. Потому что полностью на самотек пускать не стоит. Прежде чем давать новую виртуальную игрушку надо самому посмотреть. Почитать, что пишут в интернете, спросить знакомых, у которых тоже есть дети.- Значит, лучший выход для родителей, это сесть со своим чадом за компьютер и вместе пройти “Цивилизацию” или Warcraft?- Да, по крайней мере, на начальном этапе надо попробовать. И тут есть еще другая важная вещь - чем больше вы общаетесь с ребенком, тем лучше. Ему никогда уже второй раз не будет пять, десять или двенадцать лет. Когда дети вырастут они уже не будут с вами играть. И здорово, если компьютерная игра будет вас объединять с ребенком, давать возможность что-то обсудить, чем-то поделиться. Быть вместе с ребенком - это одна из прелестей жизни, не надо себя лишать этого.- Все-таки у ученых есть представление чем цифровые дети могут отличаться от их сверстников, к примеру, 80-х годов?- Они в большей степени индивидуалисты, более замкнуты, более ориентированы на внутренний мир, у них больше сложностей с общением. В том числе и потому что компьютерные игры не способствуют развитию социальных навыков. У цифровых детей другой тип мышления, потому что информация подается по-другому. Они стали меньше читать больших линейных текстов, а это учило анализировать, держать в голове сложную многослойную ткань повествования. Сейчас информация подается небольшими порциями и есть опасение, что это формирует клиповое мышление. Когда ты видишь объект не целиком в системе, а отдельными гранями. Но все определяет среда, они живут в мире, где скорости другие...- Цифровые ребятишки схватывают быстрее?- Нет, учатся они примерно так же. Просто число задач, которое приходится решать за единицу времени, значительно увеличилось. Потому что возросла скорость движения информация в обществе и детям нужно принимать решения быстрее, в условиях, когда нет возможности всесторонне обдумать свой шаг. Поэтому они очень часто отказываются от самостоятельных шагов, откладывают их на потом. Отсюда у них детство длится дольше, может развиваться инфантилизм.КАКАЯ СУДЬБЫ ЖДЕТ ЦИФРОВОГО МАУГЛИ- Среди родителей есть модное движение: они вводят ограничения, а то и запрет на использование ребенком гаджетов. Что будет с таким цифровым Маугли, когда он рано или поздно попадет в мир, который как раз во многом построен на гаджетах и приложениях? Ведь мы их помощью учимся, работаем, общаемся, ориентируемся в городе, заказываем еду, такси и т.д.- Детство готовит ребенка к жизни в обществе. С моей точки зрения существует три базовых навыка, без которых вам будет сложнее жить в современном мире: это знание иностранного языка, умение водить машину и опыт работы на компьютере. Можно ли без этого обойтись? Можно, но вы значительно ограничиваете свои жизненные горизонты. Можно ли приучить ребенка к образу жизни цифрового отшельника? Тоже можно. Но надо понимать, что человек, умеющий общаться с компьютером, будет более конкурентоспособным. Он просто быстрее найдет себе хорошую работу. Любая крайность вредна. Цифровое отшельничество, на мой взгляд, не вариант, но и тотальный переход в виртуальный мир - тоже плохо. Потому что ребенку все равно придется покинуть матрицу, как и Нео из одноименного фильма. Надо готовиться к тому, что ты выйдешь во взрослый мир, где у тебя не будет такой защиты, которую тебе давали мама и папа. И не будет такого доброжелательного отношения, как в школе.- Игрушки должны готовить ребенка к реальной жизни, а в ней существует некий элемент опасности. Мы же создаем детям стерильную безопасную среду - это не только виртуальные игры не от мира сего, но и, условно говоря, полная защитная экипировка, когда отрок выходит кататься на велосипеде. Выходит, нынешние дети будут хуже приспособлены к реальной жизни?- Мне отец рассказывал, что в 50-е годы он не мог проехать на трамвае из дома на работу без потасовки, чтобы с кем-нибудь не сцепиться и не выяснить отношения. Не потому что он был хулиган - вовсе нет. Просто тогда среда была такая агрессивная. Сегодня мир стал более безопасным. Поэтому, да - к жизни в 50-х годах прошлого века нынешние дети не готовы, им бы пришлось очень тяжело. А в современном мире они очень хорошо себя чувствуют. При этом излишне заботливым родителям надо осознавать опасность, что можно задушить свое чадо гиперопекой.ГАДЖЕТ СТАНОВИТСЯ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ- Культура дворовых игр, во время которых мы “прокачивали” навыки общения постепенно сошла на нет. Это большая потеря? Возможен ли ренессанс казаков и разбойников, о которых грезят дедушки и бабушки?- Давайте реально смотреть на вещи. Те игры, в которые мы играли во дворе, вернуть вряд ли возможно. Отправиться ватагой играть на стройку или карьер - это уже экзотика. Как бы то ни было сейчас родители уделяют детям гораздо больше внимания. Но есть замена - это спорт и особенно спортивные игры, потому что там есть конкуренция, там развиваются лидерские качества, умение принимать самостоятельные решения. Реальный мир все равно конкурентен. И если мы хотим, чтобы ребенок был успешен, надо решать жизненные задачи, уметь найти свое место в коллективе. Этому в виртуальном мире не научишься. Потому что персонажи компьютерных игр ведут себя в соответствии с алгоритмом. А у живых людей все гораздо сложнее.- Игрушки формируют сознание ребенка. В свое время куклу Барби обвиняли в том, что она делает из девочек идеальных потребителей: для куклы надо покупать сотни платьев и наборов мебели. И вот эту модель потребления детки потом реализовали во взрослой жизни в виде шоппинга длинною в жизнь и целого шкафа бесполезного хлама. Кого могут вырастить новые игрушки?- Я бы заступился за Барби. Мы, например, домик для нее не покупали, дедушка смастерил его вместе с дочкой, и она этим строительством была очень увлечена. Все зависит от того, как вы ту или иную вещь используете. Утюгом тоже можно обжечься, но мы же не запрещаем использование утюгов? По большому счету изменилось не многое. Мы всегда учили детей строить отношения в многоугольнике. Это может быть треугольник: родители - ребенок - сверстники. А в некоторых семьях, где держали собаку или кошку, добавлялся еще один элемент - домашний питомец. Сейчас появилась новая грань в этих отношениях - это гаджет или компьютер.- Фактически это новый полноправный член семьи?- Может быть и не полноправный. Вот собака является полноправным членом коллектива? Я знаю, некоторые люди не представляют себе жизни без барбоса, а другие спокойно без него существуют. Вот и гаджет должен стать членом семьи, но при этом знать свое место, а не заменять собой все остальное. Ребенок должен знать, что папа придет с ним поиграть, а мама поболтает перед сном и почитает сказку. Главное, чтобы ему с родителями было лучше, чем с компьютером. А если малышу в виртуальном мире комфортнее, чем в реальном, значит родители должны задуматься - что в их жизни происходит не так?