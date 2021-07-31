Украина готова выделить Литве гуманитарную помощь: Колючую проволоку

Глава МИД Украины пообещал, что Киев предоставит Литве колючую проволоку для строительства заграждения на белорусско-литовской границе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что отличает европейские страны, так это готовность помогать друг другу. Встретилась с каким-то препятствием какая-то страна, и остальные государства тут же спешат ей на помощь, предлагают то, се, пятое, десятое. И абсолютно бесплатно.

На самом деле – конечно же, нет. Примером чего может служить все та же Литва. «Комсомолка» уже писала, с какими трудностями столкнулась эта страна, решив возвести на границе с Белоруссией заграждение из колючей проволоки. Первоначально хотели, конечно, по украинскому примеру возвести стену. Потом, опять же, как и по украинскому сценарию, поняли, что стройматериала и денег на стену нет, и решили ограничиться колючкой. Ну а в итоге, совсем как на Украине, проволока закончилась гораздо раньше, чем граница. На порядок раньше.

И что делать бедным литовским пограничникам, когда через Белоруссию из стран Ближнего Востока нелегальные мигранты прут и прут. За первое полугодие литовские пограничники уже задержали более 3 тысяч человек. А сколько пропустили? В Литве уже обустраивают городки из контейнеров для мигрантов по соседству с обычными небольшими городами, чем местное население не очень, скажем так, довольно. А все началось с того, что в ответ на санкции, которые были введены против Белоруссии, Александр Лукашенко пообещал, что больше не будет задерживать на границе РБ всех подобных личностей. По сути, повторив турецкий ультиматум Евросоюзу, на который Европа согласилась несколькими годами ранее.

И теперь в Латвии и Литве не знают, что делать. Вильнюс уже пообещал, что больше не будет участвовать в ведении никаких новых санкций, только пусть Минск вернется к прежнему варианту охраны границы. Но Лукашенко в ответ лишь загадочно усмехается в усы. И его можно понять – если бы отменили свои санкции, тогда еще можно поговорить, а обещания «мы больше не будем» на самом деле ничего не значат. И Рига с Вильнюсом воззвали о помощи.

И были услышаны. В начале июля агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex обратилось к странам ЕС с просьбой оказать Латвии и Литве помощь в пограничном контроле. Первой откликнулась на крик о помощи Финляндия. Хельсинки направил аж двух пограничников в Латвию, а в Литву не просто один патруль из двух человек, а еще и вместе с автомобильным фургоном. Чтобы они пресекли и не допустили. Правда, выяснилось, что транспортное средство, переданное Финляндией, не годится для патрулирования границы, а потому финским пограничникам приходится ездить на охрану литовских рубежей вместе с литовскими коллегами. Четыре человека на две страны – это серьезно, это масштаб.

- Нам бы колючей проволоки, - взмолились в Вильнюсе от такой помощи. И вновь были услышаны. Эстония пообещала передать (правда, пока неизвестно, на каких условиях) Литве 100 километров колючей проволоки. Но этого не просто мало, а категорически мало. И тут на арену международных отношений и мировой политики гордо, высока неся завитый чуб, вышла Украина.

После заседания правительства этой страны глава МИД Украины объявил, что Киев решил предоставить Литве колючую проволоку для строительства заграждения на белорусско-литовской границе. Причем, как он особенно подчеркнул, Украина буквально отрывает колючую проволоку от себя, чтобы отдать ее Литве в дар в качестве гуманитарной помощи.

Гуманитарка «спиралью Бруно»? Это, согласимся, новое слово в гуманитарной помощи.

А с другой стороны, в Киеве явно осознали, что свою «стену» на российско-украинской границе они так и не смогут достроить (сейчас там оборудовано чуть более 400 километров, а требуется еще в несколько раз больше), а потому лучше от своих запасов избавиться. А там, смотришь, можно будет под это и денег попросить. А Литве проволока нужнее. Ей африканцев и арабов, следующих транзитом из Белоруссии, на границе надо как-то сдерживать. Не двумя же пограничниками из Финляндии прикажете это делать.

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