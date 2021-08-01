Вечный Ясен

Ясен Николаевич Засурский ушел в 91 год. Фото: сайт факультета журналистики МГУ

Одна моя однокурсница написала в соцсетях: «Я думала, Ясен вечный». Об этом же скажут многие питомцы факультета журналистики МГУ. Ясен Николаевич Засурский был вечным деканом журфака 42 года. И многие выпускники блистали в газетах всего СССР и, собственно, создавали откровенно новую журналистику и ТВ Перестройки. Достаточно, наверное, для примера назвать Влада Листьева.

Ясен Николаевич, конечно, был «небожителем». Читал нам «Введение в мировую журналистику», «История зарубежной журналистики», «Современные зарубежные СМИ». Те дисциплины, которые сегодня кажутся странными, но в советское время - куда же деваться. Читал хорошо, энциклопедично. Но все знали, что его лекции никогда не начинались вовремя. Пятнадцать мнут опоздания было нормой. Фирменная пауза.

У него был удивительный кабинет. Все, что он читал, над какими книгами работал (а это были сотни и сотни книг!) лежало грудой на столах. Входишь, как к Карлу Марксу, у которого был, по воспоминаниям, такой же вот творческий беспорядок.

Но этот беспорядок говорил о его энциклопедичности, точно.

Студенты его любили, а если кто-то не очень, то уважал уж точно. И еще как. Все-таки именно при нем журфак МГУ стал журфаком номер один в стране. Хотя были сильны и Иркутск и Екатеринбург.

В 2007 году он подал в отставку. Сам. Ушел с поста декана. Но с факультета ему уйти не дали: Ясен Николаевич стал президентом журфака. Он читал лекции о западной литературе, присутствовал на конференциях.

И до последнего помнил почти всех выпускников в лицо и по имени.

Он ушел в 91 год.

Седой, чуть сутулый, неспешный в очках с толстыми стеклами. Эти толстые стекла не помешали ему видеть среди абитуриентов тех ребят, для кого профессия журналиста станет главной на всю жизнь.

Прощайте, Ясен Николаевич. И — спасибо.