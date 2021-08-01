Журналисты о смерти Ясена Засурского: «Можно сказать уверенно – великий»

Ясена Засурского не стало на 92 году жизни. Фото: сайт факультета журналистики МГУ

Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский умер на 92-м году жизни. Коллеги и друзья профессора выражают свои соболезнования и прощаются с легендой российской журналистики.

«Ясен Николаевич был не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. Про такого можно сказать уверенно: великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. Так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Словно кусок тебя отрезали, твоей юности, да и жизни», - написал в Facebook специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Журналист и режиссёр Роман Супер, в свою очередь, отметил, что Ясен Засурский был человеком, который всю свою жизнь делал лучше: студентов, профессию и саму страну.

«Последний раз я виделся с Ясеном Николаевичем лет пять-шесть назад на журфаке. Он не ходил сам. Но был в прекрасном настроении и много шутил. Мы затащили Я.Н. на коляске в его легендарный деканский кабинет и записали интервью, которое я очень люблю. Оно кончается вопросом: «Какое бы завещание вы оставили своим студентам и выпускникам?». Никакого другого ответа Засурский и дать не мог: «Ребята, научитесь, пожалуйста, учиться», - написал сценарист.

Российский журналист Никита Могутин сравнил журфак МГУ, в котором учился, когда Ясен Николаевич ещё был деканом и вёл лекции, с настоящей школой волшебства.

«Я поступил на журфак МГУ в 2005 году. Факультет чародейства и волшебства. Ясен Николаевич говорил тихо, к нему надо было прислушиваться, а он не настаивал. Зато с ним всегда можно было поговорить – просто подойти в коридоре и что-нибудь спросить, он отвечал, всегда и всем. Сегодня он умер, прожив очень хорошую, долгую и интересную жизнь. Я очень рад, что, благодаря ему, я всё-таки получил моё письмо из Хогвартса», - написал журналист в своем Telegram-канале.

Ясен Засурский воспитал не одно поколение журналистов, в том числе и спортивных, отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Светлая память и соболезнования», - сказал телеведущий в прямом эфире.

«Во всех своих ипостасях Ясен Николаевич олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряжённую обстановку доброй шуткой. Рассказы выпускников о своём наставнике давно превратились в легенды. Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие», - отметил доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, педагог и журналист Григорий Прутцков в Facebook.

Он подчеркнул, что Ясен Засурский стал живой легендой. По словам доцента, президент факультета журналистики Московского государственного университета останется живым, пока живы те, кого он учил.

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Вечный Ясен

Наш колумнист Андрей Дятлов вспоминает легендарного декана факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Его не стало на 92 году жизни (подробности)