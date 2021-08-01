Астролог Татьяна Лукашевич: «Потрясений в этом августе не будет»

В августе Солнце идет по знаку Льва Фото: EAST NEWS

-Татьяна, август в народе по традиции называют «черным месяцем».

- Именно в августе Солнце идет по знаку Льва. А так как Россия находится под знаком Водолея, то для нее Лев - знак оппозиции, вызывающий напряженные ситуации. Однако для потрясений, которые иногда действительно случаются в августе, нужны дополнительные отягчающие факторы, зависящие от положения конкретных планет. На этот раз самые злые планеты Марс, Сатурн и Плутон не находятся в конфликтных взаимодействиях. И в этом августе нет затмений.

- А что не так с затмениями?

- Еще древние заметили, что лунные и солнечные затмения имеют сильное влияние на земные события. В это время возрастает количество несчастных случаев и конфликтов, ухудшается самочувствие.

Так что в этом августе потрясений не будет. Месяц, как месяц. Июнь и июль, например, выглядели сложнее и страшнее. Тем не менее, живем дальше: работаем, отдыхаем, влюбляемся, ссоримся, переезжаем, радуемся, грустим …

Конечно, это не означает, что в августе не будет сложных моментов. Особенно у тех, кто попадает под действие конфигураций медленных планет, как, например, Львы, Тельцы, Скорпионы и Водолеи вторых декад. Или Девы, Близнецы, Стрельцы и Рыбы последних декад.

Но нахождение большинства личных планет в земном и трудолюбивом знаке Дева дает надежду, что разум будет преобладать на этой планете в августе месяце. И основная энергия людей пойдет на сугубо житейские задачи: сбор урожая, решение хозяйственных и бытовых вопросов, ремонтные заботы, подготовка к зиме, подбивание дебета и кредита в том, что удалось заработать летом.

А значит, импульсивных действий, создающих риски военных конфликтов ждать не стоит. Скорее, заявления будут продуманными и основанными на идее: «А выгодно ли мне отвечать определенным образом?»

И то, что август в России называется черным, вовсе не означает, что только в этом месяце происходят тяжелые для нашей страны события.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 августа – соединение Меркурия и Солнца. Громкие заявления от людей, облеченных властью, привлечение к себе внимания, повышенный эгоцентризм.

2 августа – противостояние Солнца и Сатурна. Борьба за руководящие позиции, смещение с высоких постов, непопулярные законы.

Тригон Венеры и Урана. Неожиданная встреча, перспективные партнерства с точки зрения финансов, любовь с первого взгляда, спонтанные и удачные покупки.

3 – 4 августа – квадрат Меркурия и Урана. Шокирующие заявления, разоблачения, информация, неожиданные знакомства или расставания, резкая перемена в планах, спонтанные вынужденные поездки.

6 -9 августа – квадрат Солнца и Урана. Новости, касающиеся людей, занимающих высокие посты, разоблачения. Возможна резкая перестановка руководящих фигур. Высокая волатильность на биржевых площадках.

8 августа – новолуние в квадрате с Ураном. Неожиданные новости, повышенная аварийность, волатильность на финансовых площадках, повышенные риски для летательных аппаратов.

9 августа – оппозиция Венеры и Нептуна. Разочарование в отношениях, обманы, иллюзии, неудачные покупки, излишние траты.

11 августа – противостояние Меркурия и Юпитера. Отстаивание своих взглядов, непопулярные заявления, сложности в оформлении заграничных документов.

Тригон Венера – Плутон. Страстные отношения, удачные крупные покупки, привлечение заемных средств, удача для женщин, занимающих высокие посты или их назначения.

12 августа – Меркурий входит в знак Дева. Начинают преобладать рассудительность, практичность, адекватность, умение концентрироваться на мелочах.

16 августа - Венера входит в знак Весы. Это способствует более гармоничным отношениям, когда легче проявлять свои чувства к другому человеку. Союзы, образованные в это время, имеют шанс на долгосрочные перспективы.

Квадрат Марса и Луны. Повышенная эмоциональность, аварийность, конфликтность. Не стоит планировать операции. К экстренным операциям эта рекомендация не относится.

19 -21 августа – соединение Меркурия и Марса в трине к Урану. Идеи, опережающие время, научные открытия, неожиданные знакомства, командная работа.

20 августа – противостояние Солнца и Юпитера. Повышенный эгоцентризм, превышение полномочий, самолюбование, отставки в высших эшелонах власти.

Уран разворачивается в ретроградное движение. Лучше исключить авиаперелеты, дельтапланы, любые другие летательные аппараты, парашют. Аккуратнее с электричеством, могут произойти серьезные сбои в крупных электрических сетях. Проблемы доступа к интернет-ресурсам.

21- 22 августа – полнолуние в знаке Водолея, гармоничное взаимодействие Венеры с кармическими узлами. Важные партнерские договоренности, кармические встречи.

23 августа - Солнце входит в знак Дева, гармоничное взаимодействие Венеры и Сатурна. Долгосрочные партнерские соглашения, основанные на чувстве ответственности и долга.

24-25 августа – противостояние Меркурия и Нептуна. Мошеннические схемы, обманы, разочарования, ошибки в документах, невнимательность, сложность в переговорных процессах, запутанные ситуации.

26 августа – гармония между Меркурием и Плутоном. Удачные переговоры, касающиеся крупного бизнеса, кредитования, с представителями властных структур. Громкие заявления, влияющие на большие группы людей.

30 августа – Меркурий переходит в знак Весы. Люди более склонны к компромиссным решениям, легче прийти к нужным договоренностям. Между соседями или родственниками можно найти верное решение.

31 августа -5 сентября – сходящееся противостояние Марса и Нептуна. Следим за котировками нефти. Возможны аварии на нефтеперерабатывающих заводах

Квадрат Марса и Луны. Повышенная эмоциональность, аварийность, конфликтность. Не стоит планировать операции. К экстренным случаям эта рекомендация не относится.

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