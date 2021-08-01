Пока уволенные актеры шлют Олегу Меньшикову возмущенные письма, он отдыхает на берегу океана

Художественный руководитель театра им.Ермоловой Олег Меньшиков Фото: Instagram.com

Несколько дней назад актриса Театр им.Ермоловой Василиса Пьявко написала открытое письмо своему худруку Олегу Меньшикову.

Это обращение вызвано грустной новостью - предстоящим сокращением штата и увольнением 20-ти коллег - актеров. Василиса тоже была в списке под сокращение, но чудом ей удалось «ускользнуть». Однако «под раздачу» попали ее друзья, с которыми прожита в театре целая жизнь и сыграны сотни спектаклей.

Она за них заступилась: «Сказать, что я подавлена и возмущена этим решением, значит, ничего не сказать, - мне дико больно».

Василиса вспомнила, как в 2012 в театр им.Ермоловой пришел Олег Меньшиков по приглашению тогдашнего худрука Владимира Андреева (то, что Андреев Меньшикова пригласил как своего преемника – это официальная версия, как было на самом деле, точно никто не знает). Труппа воспряла. Восприняла новое назначение с надеждой и радостью. В то время театр Ермоловой был в довольно унылом состоянии. Из его кулис попахивало нафталином... Все ждали, что с приходом Меньшикова у театра откроется второе дыхание, актеры начнут много и интересно работать. Но получилось все не так. И даже хуже того.

Меньшиков взял курс на смену всей труппы. Первыми под раздачу попали актеры Виктор Проскурин и Татьяна Догилева. Из «андреевцев» за эти годы больше половины фактически отстранены от работы. В прошлом году после смерти Владимира Андреева был сокращен режиссерский цех. В этом году решили сократить и труппу. При этом за 9 лет, что театром руководит «всеобщий любимец Костик» из «Покровских ворот» никаких заметных спектаклей, о которых бы говорила Москва, ярких творческих свершений не случилось…

«Не берусь судить, почему так произошло, может быть, артисты нашего дома, нашей школы Вам не близки по стилистике, по духу. Но в этом случае в 2012 году, думаю, честнее было бы пройти мимо, ведь театр это не стены, это люди и школа», - в заключении написала Василиса Пьявко.

К слову, она – дочь народного артиста СССР, оперного певца и солиста Большого театра Владислава Пьявко. Под сокращение труппы попала дочь еще одного народного артиста СССР Анатолия Папанова – Елена. Но дело, конечно, не в династиях и родственных связях. Будут уволены в основном актрисы старше 40 лет. Чем женская часть труппы так не угодила Олегу Меньшикову, трудно сказать...

Василису Пьявко поддержали многие ее коллеги-ермоловцы: Анна Скварник-Маркова, Марина Жукова, Алиса Завенягина, Мария Бортник, Елена Полянская, Родион Юрин, Галина Власова… Это те, кто не побоялся открыто выразить поддержку, а сколько еще анонимно сочувствующих.

Что же ответил им Олег Меньшиков?

В то же день, когда Василиса Пьявко разместила свое письмо в соцсетях, Меньшиков выложил в своем Инстаграме красивое фото. Он - весь в белом лежит в шезлонге на фоне прекрасных морских далей. И задает риторический вопрос: «А как вы свой день начинаете?». Судя по фото, у Меньшикова день начался хорошо...