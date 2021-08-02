Новое дело Элджея: Погрязший в убытках рэпер пытается отсудить девять млн рублей

Настя Ивлеева теперь проводит время в компании других парней. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Разводится Настя Ивлеева с рэпером Элджеем или просто подогревает интерес публики, до сих пор остаётся загадкой даже для самых преданных поклонников. Она проводит время в компании других парней, он выпускает грустные треки о расставании, а потом вдруг оба как ни в чем не бывало надевают обручальные кольца и признаются друг другу в любви.

А вот финансовые проблемы пары куда очевиднее: судя по разнице в доходах, рэпер давно потерял статус главы семьи. Два года назад, когда влюбленные играли свадьбу, Элджей был на пике: его "Минимал" и "Розовое вино" звучали из каждого утюга. Но творческий кризис и пандемия сделали свое дело - теперь артист зарабатывает куда меньше успешной супруги. Пока фирмы блогерши получают десятки миллионов чистой прибыли, компании мужа погрязли в убытках. Так, ООО "Сайонара Бойс", которым Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) владеет с двумя партнерами, за прошлый год показало финансовый результат в минус 750 тысяч рублей.

Не исключено, что столь плачевный итог возник из-за отмены выступлений и недобросовестных партнеров. Как выяснил сайт kp.ru, руководство "Сайонара Бойс" подало в суд на башкирскую компанию "Рок Арт Медиа", которая занимается организацией концертов. Сумма иска - 8 млн 726 тысяч рублей. Чем так провинились промоутеры перед Элджеем, пока неизвестно: дело только-только поступило в Арбитражный суд Москвы. Однако, в открытых источниках про организатора шоу можно найти немало любопытной информации.

Так, в 2018 году фирма "Рок Арт Медиа" занималась концертом Scooter в Москве. Однако, когда билеты были уже распроданы, шоу вдруг перенесли, а потом и вовсе отменили. Народ потребовал деньги. Но, как выяснилось, компания забрала средства у распространителей билетов, а людям так и не вернула. Грянул скандал.

- Мы перечислили организатору концерта 80% собранных денег, но свои обязательства он не выполнил, - оправдывались тогда билетные агенты. - Остальные средства мы считаем рискованным переводить организатору, и вернем их покупателям напрямую. Нам хватит примерно на 150 билетов...

Обманутые покупатели собирались даже судиться с фирмой, однако, в отличие от Элджея, иски так и не подали. Между тем, кроме финансовых разбирательств, рэперу предстоит также судебная баталия за водительские права. Лишенный "корочек" за пьяную езду музыкант обжаловал приговор, по которому должен заплатить 30 тысяч рублей и ближайшие 19 месяцев ездить на пассажирском кресле. Дата заседания пока не назначена.

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