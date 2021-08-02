Девушка «Холопа» Милоша Биковича раскрыла подробности скандального расставания: «Страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога»

Около года один из самых востребованных в нашей стране актеров, серб Милош Бикович встречался с Ариной Волошиной — чемпионкой России по бальным танцам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Около года один из самых востребованных в нашей стране актеров, серб Милош Бикович (получил и российский паспорт тоже) встречался с Ариной Волошиной — чемпионкой России по бальным танцам. Практически не высказывался об этом романе, сохраняя его в тайне. Видимо, от сглаза.

Но это не помогло. В инстаграме Волошина разразилась эмоциональным постом, где довольно прозрачно дала понять, что отношения с Милошем закончились давно, он вынуждал ее это скрывать, а еще вел себя, мягко говоря, как непоследовательный христианин.

— Около года я жила не своей жизнью, так как я была в отношениях с Милошем Биковичем, — призналась Арина (орфография и пунктуация авторские). — И нужно было думать сугубо о его образе, репутации (которая является для него самым главным, но к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога). У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое. Но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повел себя очень грубо.

Милош Бикович Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще в апреле 2021 года СМИ начали сообщать о романе актера и танцовщицы. Но на тот момент, как оказалось, они уже не были парой. Арина пишет, что в тот момент предложила Милошу объявить о расходе, ведь они не встречались. Но Бикович якобы настоял на обратном («Это сработает против нас») — пусть пресса начнет замечать их по отдельности, тогда уже все и станет очевидным.

— Я так и делала, — объяснила Волошина. — Я слушала все, что он мне говорил. На сегодняшний день я не являюсь его девушкой и не хочу больше к этому быть причастной, поэтому мне легче рассказать о сложившейся ситуации, чтобы больше никаких догадок и вопросов не было. Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют, чтобы я умерла, читать разного рода оскорбления – я устала.

Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и чувство вины для него самое страшное, потому что это душит его, в такие моменты приходится подумать не о себе, не о своём комфорте и не о своем Я. Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон.

Подписчики (а, точнее, фанаты Биковича) не разделили страданий девушки. И по сути высмеяли ее признание:

«К Малахову! Срочно! Пока охваты не упали!»

«Очень интересно, но ни хрена не понятно»

«А зачем надо было ждать и надеяться что-то изменится? Прекрасно видела, что человек не будет меняться. Может, все-таки причина не в Милоше? Вы - прекрасная девушка, встретите еще того самого! К Милошу мое мнение не изменилось. Он прекрасный актер и умный человек. Мы знаем только малую часть их отношений!»