Туристический автобус попал в ДТП в Анталье: погибли 4 россиянина, 16 в больнице

Авария с участием автобуса в Турции унесла жизни четырех россиян, еще пятеро в больнице с тяжелыми травмами. Эту информацию подтверждает российское генконсульство в Анкаре.

ДТП случилось на оживленной трассе D400, которая ведет от аэропорта Антальи к самому курорту и поселкам рядом. Как сообщает турецкая газета Milliyet, автобус врезался в ограждение на одной из боковых развязок, перевернулся и вылетел на встречную полосу. Пока дорожная полиция не указывает возможные версии случившегося, хотя в таких случаях подозрение обычно падает на водителя. Он выжил и сейчас дает показания.

Известно, что в момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека, в том числе 9 детей. По сообщению российского генконсульства, среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет. Всего же на «скорой» в разные больницы увезли 16 человек.

Как пишут турецкие СМИ, автобус должен был отвезти туристов в аэропорт, откуда они отправились бы домой.

В туристической компании «Интурист», чьи клиенты попали в аварию, рассказали, что 22 россиянина, находившиеся в автобусе, должны были улететь в Самару в 21.50 по местному времени.

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Для родственников погибших и пострадавших в аварии российское консульство открыло «горячую линию». Там можно получить всю актуальную информацию: был ли человек в автобусе, куда его доставили и с какими травмами.

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