Владельцы животных в США стали массово возвращать своих питомцев в приюты

Пристроенные на время пандемии собаки возвращаются в приюты Фото: REUTERS

В период коронавирусной пандемии, карантина и режима самоизоляции, чтобы хоть как-то справиться с одиночеством, многие американцы завели собак. Вот только теперь домашние питомцы вновь стали им в тягость, и собак отправляют обратно в приюты.

- До пандемии мы получали ежемесячно от пяти до десяти запросов на возврат от тех, кто больше не может по тем или иным причинам заботиться о собаках, - рассказывает сотрудница приюта Хлои Эсперикетт. - В последнее же время число возвратов перевалило за 20 в месяц.

После снятия ограничений люди вновь вышли на работу. На собак времени стало не хватать, а кто-то не рассчитал свои финансовые возможности. Хозяевам волей-неволей приходится возвращать питомцев обратно. Как бы это и ни было больно.

Но есть и случаи, когда люди просто не в силах справиться с воспитанием взрослой, взятой из приюта собаки, называя ее поведение «неуправляемым».

Сейчас приюты для животных в США переполнены как никогда прежде. Зоозащитники из всех сил пытаются найти для собак новый дом. Иначе четвероногих ждет усыпление.

- Если вы действительно уперлись в стену и больше не можете заботиться о собаке, последнее, о чем стоит думать - это возврат в приют, - считает зоозащитник Глен Зиппер. - Расскажите всем, что вынуждены расстаться с животным. Пусть люди, которые хотят домашнего питомца, придут и познакомятся с ним. Так вы узнаете того, кто сможет взять на себя ответственность за собаку и подарить ей столько же любви, сколько и вы.

По словам специалистов, отказ хозяев от четвероногих питомцев наносит животным большую травму, ведь собака привыкает к дому, членам семьи, своему пространству, режиму, питанию. У взрослого пса шансы на то, что его возьмут в новую семью, очень малы, в отличие, к примеру, от маленьких щенков, которых берут охотнее и чаще.

Также зоозащитники уверены в том, что взрослую собаку, если хозяевам не нравится ее поведение, можно перевоспитать, занимаясь дрессировкой и, главное, заботясь о ней.

- Любой пес мечтает не столько о новом доме, сколько о том, чтобы его никогда не бросали, - уверены сотрудники приютов.

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