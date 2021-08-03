Пил неделю и начал приставать к родной дочери: В Люберцах школьница выпрыгнула из окна, чтобы спастись от отца-извращенца

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

В этой совершенно дикой истории сейчас разбирается подмосковный Следственный комитет. Все случилось в городе Люберцы Московской области днем в понедельник, 2 августа 2021. Местные жители стали свидетелями абсолютно немыслимых событий. В четвертом часу дня весь дом перепугали крики девушки. «На помощь», «вызовите полицию», «насилуют»: вопила она не своим голосом. Соседи уже стали набирать номер службы спасения, но приехать полиция и спасатели не успели. Через минуту взывавшая о помощи открыла окно в квартире на четвёртом этаже и сиганула вниз.

Благо, скорая приехала быстро. 17-летнюю девушка сразу увезли в больницу. У бедняги переломы и другие серьезные травмы. В тот же день стало ясно, этот прыжок вовсе не попытка самоубийства. Так школьница пыталась спастись от родного отца.

Сейчас школьница находится в больнице. Девушку уже опросили следователи. По ее словам, папа словно обезумел.

По версии следствия, 45-летний уроженец Казахстана Курсанбек Умаров пытался изнасиловать собственную дочь. В тот день девочка с отцом была дома одна. Мужчина изрядно выпил и стал приставать к дочке.

- Уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ «Покушение на изнасилование», - сообщила «КП» Ольга Вардий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

Уже установлено, что в тот день он был изрядно пьян. В квартире нашли пустые бутылки от крепкого алкоголя. А по словам мамы девочки, муж злоупотреблял спиртным больше недели. В запой Курсанбек ушел после увольнения с работы. Но чтобы допиться до такого?! Этого в семье никто не ожидал.

Семья до случившегося была вполне благополучной. Уроженцы Казахстана в Московскую область переехали больше десяти лет назад, получили российское гражданство.

Сейчас школьница находится в больнице. Девушку уже опросили следователи. По ее словам, папа словно обезумел.

- Он говорил: «потерпи, доченька, хочу тебя», хватал меня за руки и несколько раз ударил, - рассказала пострадавшая в своих показаниях.

Семья до случившегося была вполне благополучной. Уроженцы Казахстана в Московскую область переехали больше десяти лет назад, получили российское гражданство. В семье двое детей: старшая дочка и младший сын, которому сейчас 13 лет. Глава семейства на момент ЧП официально нигде не работал, его жена трудилась уборщицей в «Макдональдс».

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