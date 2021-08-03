Непредсказуемые последствия противостояния Солнца и Сатурна: какие знаки Зодиака сорвут куш на фоне общего хаоса

Сатурн будет противостоять Солнцу Фото: Shutterstock

На небосклоне, похоже, кто-то играет в шахматы: звездные тела перемещаются по своим хитрым траекториям, влияя на все сферы нашей жизни. Так, 2 августа Сатурн приблизился к Земле и вступил в противостояние с ней и Солнцем. Эта комбинация продержится до 8 августа и заставит нас изрядно понервничать. Чем обернется этот период, и кто сможет выйти из него победителем, сайту kp.ru рассказала астролог, таролог Татьяна Кирилова.

- На самом деле, это не только противостояние Солнца с Сатурном: на небосклоне образуется очень сложная конфигурация планет, которую в астрологии называют тау-квадрат. Солнце в связке с Меркурием встает в оппозицию Сатурну, параллельно создавая напряженные отношения с Ураном, - объясняет эксперт. - Все это провоцирует сложности, которые мы заметим практически во всех сферах жизни. Так, могут возникнуть трудности с деньгами и работой вплоть до увольнения. Не лучший период и для здоровья: повышается тревожность, возникают перепады настроения - надо беречь нервы, сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, по словам астролога, следует быть готовым к "шоковой терапии" - нестандартным ситуациям и необдуманным поступкам, которых мы сами от себя не ожидаем.

- Так сказывается влияние Урана - сверхскоростной планеты, которая пробуждает нашу энергию и заставляет бороться за свободу и независимость, - продолжает Татьяна Кирилова. - Сейчас наступило время повышенной травмоопасности и аварийности, следует быть аккуратнее с техникой и за рулем. А союз Солнца и Меркурия призывает нас быть внимательными, концентрироваться на самом важном и быстро ориентироваться в обстоятельствах. Сейчас важны действия, борьба за свое - не упустите свой шанс.

В то же время, нынешний период противостояния Солнца и Сатурна - не самый лучший для новых начинаний.

- Если сейчас мы закроем какую-то дверь, то она перед нами уже не откроется, - предостерегает астролог. - В первую очередь, это касается отношений. Важно бережно относиться к старшему поколению: не ругаться с родителями, находить подход. Когда планеты находятся в оппозиции, люди часто спонтанно разрывают отношения, потом сожалеют, но вернуть назад уже ничего нельзя.

При этом не все знаки Зодиака одинаково ощутят на себе разрушительное влияние тау-квадрата. По словам эксперта, основной удар придется держать Водолеям, Тельцам, Львам и Скорпионам. А вот Девы, Козероги, Стрельцы и Близнецы могут пройти трудности с пользой и в итоге остаться в плюсе.

- Напряжение будет держаться вплоть до новолуния 8 августа, и все это ведет к появлению в нашей жизни чего-то нового. Планеты не зря выстраиваются именно в такую конфигурацию: они ломают старое и заставляют нас пересмотреть прошлую жизнь. А новолуние, которое на этот раз будет в знаке Льва, идеально подходит для нового старта. Начиная с 8 августа стоит задать себе вопросы: "Куда я иду? Живу ли я так, как я хочу?" и приступать к работе над созданием нового себя, - отмечает астролог.

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