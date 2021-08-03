Нужно два условия: экономист объяснил, где молодежь получает зарплату по 100 тысяч рублей в месяц

Молодые специалисты хотят зарабатывать не меньше 50 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько бы вы хотели зарабатывать на своей первой работе? Такой вопрос аналитики платформы «ВРаботе» задали 18-19-летним студентам из трех сотен вузов страны.

Самый популярный ответ — 50 тысяч рублей (это притом, что медианная, то есть самая частотная, зарплата в стране — чуть больше 32 тысяч рублей, под данным Росстата). Есть среди учащихся и те, кто оценивает свои способности намного выше. Например, 6% опрошенных рассчитывают сразу устроиться на работу с зарплатой около 100 тысяч рублей.

Как ни удивительно, но у некоторых это, действительно, получится. Но только в том случае, если они собираются работать в Москве или Санкт-Петербурге, и осваивают востребованную специальность.

- Конечно, нанимать человек без опыта работы никто не любит, — объясняет экономист Денис Ракша. — Но сейчас есть дефицит рабочей силы в некоторых сегментах. Выбирать не из кого. Больше всех шансов получить хорошую зарплату у студентов, которые параллельно с учебой стажировались по специальности.

Но в провинции, особенно в регионах Северного Кавказа, выпускники зачастую могут рассчитывать только на очень низкие зарплаты, до 15 тысяч рублей.

- В целом работодатели плачут от качества профессиональной подготовки молодежи, - продолжает Денис Ракша. - С другой стороны, выпускника можно взять на небольшую ставку и обучить с нуля. И многим выгоднее принимать к себе таких «полуфабрикатов», чем гоняться за состоявшимися профессионалами, которых очень трудно найти.

КОНКРЕТНО

Сколько вы хотите зарабатывать на первой работе?

До 50 тыс. руб. - 57,7%

От 50 до 75 тыс. руб. - 15,2%

До 15 тыс. руб. - 14,3%

От 75 до 100 тыс. руб. - 6%

По данным ВРаботе.

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