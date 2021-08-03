Биллу Гейтсу придется отдать бывшей жене часть состояния по соглашению о разводе

Накануне пара подписала все документы у судьи и официально перестала быть супругами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одним завидным женихом в мире стало больше. И если внешностью 65-летний Билл Гейтс вряд ли привлечет многих, то его состояние в 131 млрд долларов может оказаться очень и очень соблазнительным. Правда, пока не ясно, сколько откусит от этой суммы теперь уже бывшая супруга основателя Microsoft Мелинда, передает Daily Mail.

Накануне пара подписала все документы у судьи и официально перестала быть супругами. О разводе они объявили 3 месяца назад, но, как быстро раскопали журналисты, дела на личном фронте у одного из богатейших людей планеты давно шли не очень. Он несколько лет жаловался партнерам по гольфу, что за 27 лет брака не то что былая страсть улетучилась, супруги просто перестали общаться, могли неделями жить в разных домах без единого телефонного разговора.

Мелинду все больше смущали, мягко говоря, неоднозначные связи мужа. Он водил дружбу с Джеффри Эпштейном и посещал его вечеринки с легкодоступными полуголыми моделями, многие из которых были несовершеннолетними. Против него несколько раз выступали сотрудницы его компаний, которым он предлагал свидания. Кстати, и с Мелиндой у него все начиналось как служебный роман, так что она точно знала, как далеко все может зайти.

Как ни странно, брачного договора у пары не было. Хотя и 27 лет назад хозяин Microsoft был очень богатым человеком. Тем не менее паре удалось договориться, иначе бы пришлось судиться из-за раздела имущества. С момента объявления о разводе Мелинда получила акций разных компаний на 2 млрд долларов. Но это явно только начало. Детали соглашения о расторжении брака держатся в секрете. Эксперты полагают, что Мелинда может получить до 65 млрд, что сделает ее одной из богатейших женщин мира. Кстати, фамилию Гейтс она решила оставить.

Зато известно, что никакого ежемесячного содержания экс-жене миллиардера по соглашению не полагается. Трое их детей уже совершеннолетние, так что им Гейтс тоже платить не обязан. Тем более, что он давно сказал, что хочет, чтобы отпрыски всего добились сами. Так что они могут рассчитывать «всего лишь» на 10 млн долларов каждый, а остальное состояние после смерти миллиардера пойдет на благотворительность.

Кстати, ею Билл и Мелинда продолжать заниматься вместе: их совместный фонд будет работать и дальше. Правда, в соглашении о разводе есть пункт, согласно которому, если бывшие супруги не смогут ужиться на одной работе, Мелинда уйдет из фонда. Получив за это круглую сумму, конечно.