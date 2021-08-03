Певица МакSим показала себя по видеосвязи после полутора месяцев комы

МакSим уверенно идет на поправку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость, которой поклонники МакSим с трепетом ждали с середины июня, наконец прозвучала: певица вышла из медикаментозной комы и пребывает в сознании. Врачам 52-й московской больницы без преувеличения удалось сотворить чудо, ведь звезда попала к ним уже в критичном состоянии, когда ее легкие были тотально поражены инфекцией. И хотя все тесты на коронавирус дали отрицательный результат (официальный диагноз МакSим - двусторонняя полисегментарная пневмония в тяжелой форме), лечили артистку в так называемой "красной зоне", изолировав от посещений даже самыми близкими родственниками.

Певица МакSим уверенно идет на поправку: об этом сообщила ее директор Маргарита Соколова, которая обычно крайне осторожна в прогнозах.

- Я пообщаться с Мариной по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой позитивный и боевой. Легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись, - рассказала администратор звезды.

Однако, многим обывателям такие вести показались неправдоподобными. Мол, разве можно после полутора месяцев комы вернуться в сознание как ни в чем не бывало? Возможно ли пациенту с такой тяжелой историей болезни ясно мыслить и разговаривать после медикаментозного сна? Ведь, например, Надежда Бабкина, которая провела в коме в два раза меньше времени, первые дни общалась только жестами...

Надежда Бабкина весной 2020 года провела в коме две недели. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Никаких последствий от медикаментозной комы не будет. Ни-ка-ких, - категорично заявил kp.ru анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. - Осложнения могут быть разве что от самой болезни. Например, после коронавируса часто развивается фиброз, что требует долгой реабилитации. Раньше, когда для седации (погружения в кому. - Ред.) использовали эфир, конечно, вреда было много. Но сейчас есть современные средства, например, ксенон, родоначальником которого я являюсь: он максимально бережно сохраняет все функции организма, предохраняет мозг от гипоксии, дает возможность пациенту отдохнуть и восстановиться. В больнице №52, где лечат артистку, используют пропофол. Это тоже довольно безопасное средство.

Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев предупреждает: говорить о полном выздоровлении МакSим пока не приходится. После тяжелой пневмонии ей предстоит долгое и сложное восстановление всех систем организма, и какое-то время еще придется провести в клинике.

- Подводных камней не счесть: это и тромбозы, и пневмосклерозы, потому что организм начинает зализывать раны, и делает он это посредством образования спаек. Также существует риск развития астмы, бронхита и других осложнений, - говорит доктор. - Артистку еще лечить и лечить. Что и говорить: после банальной двухнедельной пневмонии человек год стоит на диспансерном учете, так как возможны рецидивы. А уж в таком тяжелом случае и вовсе надо следить за всеми системами органов, все нужно восстанавливать, ведь певицу буквально вернули с того света.