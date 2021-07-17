У певицы МакSим отказывают сердце и легкое: не помогает даже ИВЛ

Певица МакSим в тяжелом состоянии Фото: Евгения ГУСЕВА

Состояние певицы МакSим резко ухудшилось. У 38-летней артистки отказывают сердце и правое легкое. В нем там увеличиваются новообразования - кисты и полости.

У певицы МакSим начались новые осложнения. Артистка находится на ЭКМО, так как ИВЛ не помогает. По данным рентгена, правое легкое у звезды отказывает.

Проблемы с работой легких сказались и на работе других органов. У певицы отказывает сердце - увеличены левые отделы, что говорит о левожелудочковой недостаточности, передает Mash.

В свою очередь, помощница певицы заверила, что только семья звезды обладает всей достоверной информацией о ее состоянии, но они предпочитают не оглашать ее. "На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - цитирует ТАСС Яну Богушевскую.

Ранее у вокалистки началось воспаление в головном мозге. А врач-пульмонолог Иван Тарасенко и вовсе заявил о серьезной патологии: "Судя по описанию КТ, это серьезная патология и, видимо, не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры. Здесь описывается тяжелое состояние реанимационного пациента".

Несколько дней назад в периферических отделах правого легкого как раз возникли воздушные полости. Это может означать, что к прогрессирующему заболеванию присоединились бактериальная флора или тромбоэмболические зоны, что, в свою очередь, говорит о сильном воспалительном процессе.

В свою очередь духовник звезды попросил всех неравнодушных молиться усерднее. "Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо", - сообщил настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука. Он успел соборовать и причастить артистку.