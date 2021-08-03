Как кома изменила певицу МакSим: передвигается в инвалидной коляске и носит кислородную маску

Певица МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим вышла из комы и находится в реанимации. Вокалистка передвигается в инвалидной коляске и пока не снимает кислородную маску. Новые данные о состоянии 38-летней артистки не могут не радовать самых преданных фанатов звезды. Конечно, поклонники переживают, что кома изменила их кумира. Ведь болезнь протекла в крайне тяжелой форме.

Почти два месяца певица МакSим находится в больнице. Время врачи не делали никаких прогнозов по поводу состояния артистки, так как она был в коме и подключена сначала к ИВЛ, потом к ЭКМО. В настоящее время самочувствие звезды улучшилось, ее отключили от всех аппаратов, кроме кислородной маски.

На процедуры исполнительницу возят в инвалидной коляске, передает Mash. Дело в том, что знаменитость пока слабенькая, чтобы передвигаться самостоятельно. МакSим в сознании. Но из реанимации в обычную палату ее пока не переводили.

В свою очередь, помощница артистки заверила, что певица находится в отличном расположении духа и даже шутит. Им удалось пообщаться по видеосвязи через лечащего врача. "Все отлично, мы поговорили, даже пошутили, посмеялись", - цитирует Маргариту Соколову 5-tv.ru.

Представитель звезды подчеркнула, что звезда и раньше периодически приходила в сознание, а сейчас произошел окончательный выход из медикаментозного сна. Соколова обратила особое внимание на то, что с памятью у звезды все хорошо. Нарушений работы мозга нет.

"Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Безусловно сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади", - написала Соколова в блоге.