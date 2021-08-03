Неизлечимо больная Татьяна Лазарева впервые рассказала о мучениях сына

Татьяна Лазарева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Татьяна Лазарева - мама 26-летнего Степана, 23-летней Софьи и 15-летней Антонины. Своего старшего сына она родила в 1995 году. Имя отца ребенка она не раскрывает, говоря о том, что "папаша испарился сразу же после зачатия". Когда мальчик появился на свет, по ее словам, она не имела никакого опыта в воспитании детей, потому первенца растила по книжкам. Как признается звезда, иной раз ее мальчик так мучился, что ей тяжело об этом говорить.

Татьяна Лазарева первого своего ребенка смогла родить только в 29 лет. "До этого не получалось. Первая беременность была у меня очень сложная, я родила ребенка одна. Стрессовая была ситуация. Я уехала из своего Новосибирского академгородка, оказалась в Москве. Здесь была работа. И уже через год я забеременела. Есть такое понятие, как «мать-одиночка». И когда первый ребенок у тебя, ты хорохоришься: «Мне ничего не надо, я справлюсь». Но мне хотелось и не хватало поддержки одного определенного человека, с которым я этого ребенка зачала", - откровенничает артистка.

По ее словам, с появлением сына ее жизнь быстро и кардинально изменилась. "Я стала очень ответственной мамашей, перестала быть летающей дурочкой-бабочкой, которой была до этого", - рассуждает артистка.

Поэтому стала растить Степу по книгам. "Любовь можно транслировать по-разному. Например, «я тебя люблю, и поэтому не дам тебе есть, когда ты хочешь, а дам, как в книжке сказали». Я так с моим старшим сыном действовала. По минутам ждала, когда 2,5 часа пройдет между кормлениями. Он орал голодный, а я стояла с секундомером. Это было ужасно. Он у меня похудел, после того, как я его родила, недокармливала его постоянно. Он мучился. Я прошла этот опыт. К сожалению, мой первый ребенок прошел этот опыт вместе со мной, получил эти знания и эти страдания", - цитирует звезду Woman.ru.

Татьяна также отметила, что не отдыхала более 25 лет, так как все эти годы посвящала себя детям. "Когда у тебя есть еще и работа, забота о доме, быте - все, что было у меня, - то в какой-то момент силы истощаются. Я вдруг поняла, что этих сил у меня не так уж и много. Я совершенно не была себя предоставлена, не отдыхала, не восстанавливалась", - поведала знаменитость.

А несколько лет назад артистке стало известно о неизлечимом недуге. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Ее диагноз страшен еще и тем, что сказывается на настроении человека, может стать причиной постоянно возникающей тоски, так как гормон радости образуется именно в кишечнике.