Французы и британцы готовились напасть на СССР на год раньше Гитлера

Именно этот французский генерал Вейган (в центре) собирался бомбить Кавказ весной 1940-го. Фото: Российский госархив кинофотодокументов (РГАФКД)

Шокирующие документы из российских архивов представлены на выставке «Накануне Великой Отечественной» в Москве. Ранее они были засекречены. Из них следует: история мира могла пойти совсем другим путем.

1939 год. Гитлер уже подмял под себя часть Европы. Москва вынужденно - последней из больших европейских столиц - заключила с Берлином договор о ненападении (Пакт Молотова - Риббентропа). А Британия и Франция, не чуя скорых бомбардировок немцами Лондона и прорывов танковых дивизий СС к Парижу, готовили удар в спину СССР. Британцы и французы разработали тайную операцию «Копье». Спецслужбы и военные штабы двух ведущих западных демократий подготовили план уничтожения нефтепромыслов СССР. И заодно - Баку, Грозного, Майкопа, Батуми. На их нефтезаводах производился почти весь бензин, дизель и авиакеросин Страны Советов.

После чего экономика СССР должна была встать. Вермахту оставалось бы просто проутюжить нашу территорию - сталинские танки и самолеты оказались бы беспомощны без горючего.

БЕЛАЯ КОСТЬ

4 ноября 1939 года нарком НКВД Лаврентий Берия в записке № 4919/Б наркому обороны СССР Клименту Ворошилову под грифом «совершенно секретно» пишет (орфография и пунктуация документов сохранены. - Ред.):

«Наш резидент из Парижа сообщает о поступлении к нему из разных источников сведений об отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе грузятся войска и отправляются в Сирийские порты. Французские транспорты с войсками направляются в Бейрут. В числе офицеров имеются белогвардейцы. В Сирии сосредоточено около 300 тысяч войск под командой генерала ВЕЙГАН»...

Штаб генерала Максима Вейгана (будущего главкома французской армии и генералиссимуса) - в Бейруте. Это зона ответственности Франции. Между ней и СССР - территория Турции и Ирана, Советскому Союзу вроде бы бояться нечего. Но зачем французам белогвардейцы?

В ноябрьской записке Берия об этом не сообщает. Глава НКВД сделает это позже. А осенью он припишет: «Сведения перепроверяются». Перепроверять было что.

НЕФТЬ ИЛИ ЖИЗНЬ

Осенью 1939-го советская разведка получила тревожные данные.

Резиденты сообщали, что генштаб Франции совместно с МИДом страны с сентября 1939-го разрабатывает план удара по местам, где в СССР добывали и перерабатывали нефть - Баку, Грозный, Майкоп, Батуми и Поти. И откуда нефтепродукты шли не только на советские заводы, в Красную армию и на флот, но и в Германию. С которой месяцем ранее СССР заключил Пакт о ненападении.

Накануне получения наркомом обороны СССР этого серьезного предупреждения министр финансов Франции Рейно отправил запрос в свой генштаб. Глава минфина тревожился, готовы ли ВВС республики совместно с англичанами отбомбиться по… нефтезаводам на Кавказе! С территории Сирии. Расстояние от точки взлета до точки сброса бомб (Баку) по прямой 1400 км. Британия уже располагала бомбардировщиками «Виккерс», способными преодолеть эти расстояния, сжечь южные нефтепромыслы СССР вместе с городами и ускользнуть от советской ПВО. Но Лондон и Париж рассчитывали и на более близкие аэродромы для коварного удара.

14 декабря 1939-го Берия шлет Ворошилову новое донесение - «совершенно секретно» № 5509/Б:

«Наш резидент в Париже сообщил, что Сюрте и 2-е бюро французского генштаба (спецслужбы Франции. - Ред.) собирают подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преградах в Грузии, Армении и Азербайджане. Французская разведка особенно интересуется этими данными в районах, граничащих с Ираном».

«ПОСОЛ УЖЕ ЖЕГ АРХИВЫ...»

Ни Лондону, ни Парижу страшно не нравилось, что СССР осенью 1939-го раздвинул свои границы в Европе. И расположил дивизии Красной армии в Прибалтике и на западе Белоруссии и Украины.

Тогда Сталин, наверное, казался лидерам западных демократий даже бОльшим злом, чем Гитлер. Элиты Франции и Британии мечтали их стравить. И не просто направить Третий рейх войной на СССР, но и управлять этим нападением. Чтобы Москва ослабла, но при этом Берлин не слишком усилился, Париж с Лондоном готовы были поджечь СССР с юга, лишив топлива не только советскую экономику и армию, а еще и Гитлера, который мог эти промыслы захватить.

2 февраля 1940-го глава 5-го управления Красной армии представляет заместителю наркома обороны маршалу Григорию Кулику тревожную сводку. В ней подтверждается грозящая СССР опасность.

«По данным из массонских кругов Бельгии, англо-французский штаб операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза

войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза, - докладывает разведка. - Указанные действия предусматривают захват или выведение из строя бакинской нефтепромышленности».

Какое отношение масоны имели к оценке возможного удара по СССР? По данным разведки, генерал Вейган «находится в массонском окружении, проявляющем особую заинтересованность в его антисоветской деятельности».

Почему этим сообщениям можно доверять? И как спустя 80 лет отделить предположения от фактов?

Есть сообщения из французской дипмиссии в Москве зимой 1940-го.

Вот что писал в донесении военному министру Франции Даладье 20 января 1940 года военный атташе этой страны в СССР Палас:

«Имею честь обратить Ваше внимание на телеграмму нашего посла от 15 января относительно возможности разрыва дипотношений с СССР. Наш посол сказал мне об этом после отправки диппочты. Сообщив, что он начинает сжигать архивы до 1935 года. И что он советует отправить из Москвы женщин и детей».

Француз - командующий крупнейшей военной группировкой на Ближнем Востоке, располагая конкретным планом нападения на Кавказ, имея достаточно эскадрилий дальних бомбардировщиков, три сотни тысяч войск в южном подбрюшье СССР и пестуя в себе четкий антисоветский настрой, - будет пить коктейли пряные? Он откажется сжигать чужие ему города и нефтянку потенциального врага? Нет, он атакует «дикарей» - как только получит

приказ.

А посол Франции в Москве, уничтожая архивы и требуя отправки семей дипломатов домой, думает о почетной пенсии, а не о близком нападении своей страны на Советский Союз?

И что? Вот это все - недостаточные признаки удара, который готовы были нанести по СССР с ближневосточного плацдарма Париж и Лондон?

Именно этот французский генерал Вейган (в центре) собирался бомбить Кавказ весной 1940-го. Фото: Российский госархив кинофотодокументов (РГАФКД)

ГОРДЫЕ ГОРЦЫ

22 марта 1940-го Берия в записке № 1060/Б представил Ворошилову имена, явки, пароли. Не все. Но понятным становится многое.

«Представители горской эмиграции Хакандоков, Клыч-Герей и Чермоев были приглашены в штаб (генштаб Минобороны Франции. - Ред.). Им было заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку правительства (Франции. - Ред.), то должны выполнять ряд заданий 2-го бюро, - поясняет Берия. - Им было предложено назвать абсолютно надежных людей. Были названы семь человек. Эти люди предназначены для диверсионной работы в Закавказье».

И далее глава наркомата внутренних дел СССР добавляет самую важную информацию.

Берия пишет, что группа крайне правых французских сенаторов старается путем давления на правительство ускорить нападение армии Вейгана на советское Закавказье. Эти парламентарии требуют решительных действий в Черном море. И также выступают за разрыв отношений с СССР.

Следует сказать, что подобные настроения в тот момент были сильны и в британском истеблишменте.

Ну а в Париже, как водится, нашли «достойных людей» для подрыва СССР изнутри по «кавказскому направлению».

Султан Клыч-Герей, боровшийся за отторжение Северного Кавказа от СССР, не просто потом сотрудничал с Гитлером (вовремя «забыв» о поверженных французах). Его 2-й Туркестанский легион из перебежчиков выжигал малейшее сопротивление нацистам на Балканах и в Северной Италии. А попав в 1942-м с войсками вермахта в родную Адыгею, он истово призывал земляков сражаться за Гитлера. Был повешен в Москве после войны.

Константин Хакандоков, забывший о том, что был генералом русской императорской армии в Первую мировую, основал одну из крупнейших французских масонских лож, чья деятельность была направлена против России.

Характерно заявление, которое прозвучало на встрече бывших российских горцев и их тогдашних французских хозяев:

«Руководство горской эмиграции всегда было против русской монархии. И в силу национального и исторического родства стоит за присоединение Дагестана и Азербайджана к Турции».

Но что-то не срослось у руководства «горской эмиграции» с реальностью.

А в СССР уже весной 1940-го были предприняты экстренные меры по усилению защиты «кавказского направления».

По постановлению Комитета обороны при Совнаркоме СССР № 196 норма поездов, отправляемых на Кавказ, была резко увеличена.

План «Копье» рухнул, когда Германия весной 1940-го напала на Францию. И та вместе с Британией вынужденно забыла об атаке на советский Кавказ. Подписав в конце мая 1940-го капитуляцию.

А ведь войска, отправленные Парижем на Ближний Восток для удара по СССР, могли очень пригодиться французам для защиты от Гитлера.

Что было дальше - все мы знаем…