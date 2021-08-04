Что стало с голосом МакSим после полутора месяцев комы с трубкой в горле

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица МакSим постепенно приходит в себя после изнурительной болезни. Знаменитую пациентку врачи буквально вытащили с того света: полтора месяца она провела в искусственной коме, пока организм боролся с тяжелой формой пневмонии. Звезда настолько слаба, что пока не может даже сидеть и самостоятельно ходить, а поклонников, между тем, волнует другой вопрос: что теперь будет с голосом МакSим, сможет ли она когда-нибудь петь снова?

О перспективах возвращения на сцену после полутора месяцев комы под аппаратом искусственной вентиляции легких сайт kp.ru спросил у известного лор-фониатра, доцента, президента Ассоциации фониатров и фонопедов Екатерины Осипенко, которая работает с Николаем Басковым, Сергеем Лазаревым и многими другими звездами шоу-бизнеса, а также является фониатром шоу "Голос" и "Евровидение".

- В настоящий момент у пациентки есть одна основная задача - восстановиться и выписаться из больницы, - сразу расставила приоритеты врач. - Не имея документов о ходе лечения и учитывая предполагаемую информацию о том, что артистка длительное время находилась на ИВЛ, могу сказать, что, несомненно, она будет испытывать проблемы со стороны верхних и нижних дыхательных путей. А голосовой аппарат - это неотъемлемая часть дыхательной системы.

По словам специалиста, при длительной ИВЛ (более 72 часов - Ред.) пациенту накладывают трахеостому и он дышит через специальную трубку, которая вводится через сформированное в ходе операции отверстие в трахее: так кислород поступает в легкие. После удаления трубки и возвращения к самостоятельному дыханию процесс голосообразования у такого пациента потребует восстановления. А значит, однозначно сказать, что голос МакSим в одночасье вернется, нельзя.

- Конечно, говорить о состоянии голоса, также как и задаваться вопросом о продолжении музыкальной карьеры, пока преждевременно. Сейчас решаются витальные вопросы - о жизнедеятельности пациентки, и восстановление голоса даже по сравнению с речью - момент вторичный, - отметила Екатерина Осипенко. - Но, учитывая профессию пациентки и уже накопленный опыт работы с пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию, мы знаем, что нарушения голоса могут также возникать в составе постковидного синдрома. Дисфония может выражаться осиплостью, усталостью голоса, изменением высотности и тонального диапазона.

Причем, сложности в работе испытывают не только профессиональные вокалисты, но и представители других профессий, которые в силу обязанностей вынуждены много общаться - менеджеры, продавцы, педагоги и т.д.

- Несомненно, в случае с артисткой стоит ожидать напряженного восстановления голосового аппарата. Но реабилитационные мероприятия, которые мы обычно проводим пациентам с нарушениям голоса постковидного характера, приводят к восстановлению даже у тех, кому в процессе лечения пришлось накладывать трахеостому, - уточнила фониатр. - Безусловно, у каждого своя история болезни, ее длительность и степень выраженности. Поэтому реабилитационный диагноз и реабилитационные прогнозы по восстановлению голоса могут быть поставлены уже на этапе ранней медицинской реабилитации пациентки. Учитывая ее профессиональную принадлежность, уровень востребованности и высокие в соответствии с этим ожидания (ведь голос для артиста - это кормилец), я рекомендую начинать реабилитационные мероприятия по восстановлению голосовых функции уже сейчас. Прежде всего, это восстановление дыхания, а в последующем это должна быть комплексная фониатрическа реабилитация.

Напомним, 38-летняя МакSим попала в больницу в середине июня, вскоре после открытия в Москве собственной школы искусств и концерта в родной Казани. На площади перед многотысячной толпой звезда выступала уже больная, с температурой 38. Уже тогда у артистки началась пневмония, а часовой концерт, на котором Марина Максимова пела вживую, по мнению медиков, буквально расплавил ее легкие. Из-за тяжелого состояния при госпитализации звезды врачи практически сразу приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. До начала августа за МакSим дышал аппарат ИВЛ: так организм пациентки набирался сил для борьбы с инфекцией. Несмотря на то, что все тесты на коронавирус дали отрицательный результат, певица лежит в так называемой «красной зоне» московской больницы №52 и до сих пор изолирована от посещений.

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