Ассоциация туроператоров: Отели в Краснодарском крае снижают цены и даже закрываются в разгар пляжного сезона

В августе от отдыха в регионе из-за жестких антиковидных ограничений откажутся несколько сотен тысяч отпускников, считают в АТОР Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Главный сюрприз летнего сезона 2021 – решение губернатора Краснодарского края о введении жестких антиковидных ограничений, - считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Беспрецедентная история: требования самого популярного курортного региона страны к своим туристам суровее, чем условия въезда для граждан России в зарубежные страны.

Напомним: с 1 августа для заселения в отели, санатории, пансионаты Краснодарского края необходим сертификат о вакцинации или справка о перенесенном в последние 6 месяцев коронавирусе. Можно также приехать с ПЦР-тестом, но сделать прививку уже на курорте в течение 3 дней. За отказ от вакцинации туристам грозит штраф до 30 тысяч рублей.

- Как вы понимаете, желающих не очень много, - резонно замечает Майя Ломидзе. - Объем продаж туров на курорты Краснодарского края упал больше чем в 5 раз. И продолжает снижаться с каждым днем, новых заявок все меньше. У каких-то отелей загрузка осталась на уровне 80 процентов, у других она снизилась до 50 – 60%. Некоторые гостиницы даже закрываются - в августе, в разгар высокого сезона, мне хочется это подчеркнуть. Они договариваются с коллегами, переселяют к ним гостей. Пошло снижение цен, процентов на двадцать. Еще не поздно ввести альтернативу – разрешить непривитым отпускникам приезжать в Краснодарский край с ПЦР-тестом.

Сколько потенциальных отпускников отказались от поездок в Сочи, Анапу, Геленджик из-за введенных требований?

- Несколько сотен тысяч человек, - такова оценка Майи Ломидзе. - Вместо курортов Краснодарского края они выбрали Крым, Абхазию или Турцию. В Крыму этот сезон точно будет рекордным.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тоже выступил в среду, 4 августа. В интервью kp.ru он рассказал о введенных мерах. У него другой взгляд на ситуацию с антиковидными ограничениями и спросом на отдых:

- Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил гостиницы могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах. Понимаю, мои слова резко звучат. Но это правда, о которой многие почему-то предпочитают не думать.

По данным губернатора, отменили бронирования в отелях на август не больше 20% туристов. В гостиницах и базах отдыха на Черном и Азовском морях заняты больше 80% номеров.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Где привиться на побережье первым компонентом, и как сделать второй: отдых в Краснодарском крае, правила заселения с 1 августа 2021

Отдых в Краснодарском крае теперь можно будет совместить с вакцинацией от коронавируса (подробности)