«От балласта необходимо избавляться»: Россияне обсуждают ситуацию в театре имени Ермоловой, где увольняют артистов, а худрук загорает у океана

Судя по всему, скандал в Московском театре имени Ермоловой потухнет не скоро. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Судя по всему, скандал в Московском театре имени Ермоловой потухнет не скоро. Здесь уже объявили о сокращении штата примерно на четверть и увольнении 20-ти актеров в связи со сложной экономической ситуацией. В театре объяснили массовое увольнение «оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции», мол, нечем платить зарплату.

В это же время художественный руководитель театра Олег Меньшиков выкладывает в Инстаграме фото с каких-то заграничных морей-океанов. В контексте увольнения актеров, среди которых есть и многодетные и единственные кормильцы в семье, эти посты смотрятся довольно провокационно. То есть пока уволенные актеры шлют Олегу Меньшикову возмущенные письма, он отдыхает на берегу океана.

Тема эта задела не только актеров театра, но и обычных россиян. Читатели kp.ru активно комментируют произошедшее.

- Не понимаю, почему руководитель театра не может провести сокращение. В других сферах экономики это обычное дело. Печально, конечно, что так происходит но, увы, это жизнь общества при капитализме. Да и при социализме тоже бывало. Лишь бы все прошло в рамках закона и люди, попавшие под сокращение, получили компенсации, - рассуждает Николай из Пермского края.

Но некоторые встали и на защиту худрука, заявив, что пора обновлять труппу: «Штаты раздуты. В театрах обычно служат до самого последнего дня... Так что Меньшикова понимаю: надо обновлять труппу».

Скандал разгорелся с новой силой еще и после того, как художественный руководитель театра Олег Меньшиков поделился фото с курорта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поддерживает идею обновления и Ирма из Краснодарского края: «От балласта необходимо избавляться, как бы цинично не звучало. Зачем превращать театр в дом престарелых? Да, жалко людей, но за какие деньги их содержать?»

Многие, конечно, считают, что просто так никого не увольняют: «На всех предприятиях пенсионер либо работает на полную катушку, либо он увольняется. Игоря Костолевского, например, не увольняют. На него идут. Почему в театрах должны платить зарплату, если актер не работает?»

И тут же вторят россияне: «Потому что актеру дает работу худрук. Сам актер себе роль дать не может. А этих актеров увольняют не потому, что они плохи, а потому, что хочется мне кушать. Произвол руководителя».

«Чтобы задействовать всех актеров нужен особый талант руководителя, но в любом случае, хамить, выкладывая фото с голыми пятками, бессовестно!».

«Чтобы быть хорошим командиром, надо иметь особый талант - суворовский, который включает в себя ум, способность к новаторству и любовь к людям... в театральной сфере примеры есть - Табаков, Захаров... Возможно у г-на Меньшикова просто нет такого дара».

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