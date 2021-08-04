Россия откроет участки для голосования даже во Львове. Но только не в Донецке. Это как?!!

Глава ЦИК Элла Панфилова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава ЦИК Элла Панфилова заявила, что во время голосования в Госдуму РФ, на Украине будут открыты избирательные участки сразу в четырех городах: Киеве, Одессе, Харькове и даже Львове. Про Донецк и Луганск не сказано ничего.

Сначала я подумал, что ЦИК просто забыл, что на Донбассе проживает уже под миллион граждан России. Нет, не забыл. В полной цитате из выступления главы Центризбиркома ясно сказано: «на территории непризнанных республик никаких избирательных участков нет, там голосования не будет». Всем желающим предложено для голосования воспользоваться Госуслугами или проехать в солнечный Ростов-на-Дону. Тот, кто хоть раз пересекал российско-донбасскую границу, знает, что это предложение звучит как издевательство. При определенной «удаче» можно даже за сутки не уложиться. Ну и бензина придется сжечь тысячи на три рублей – треть средней зарплаты в воюющих республиках.

Я примерно знаю, как воспримут в ДНР и ЛНР эту новость о не случившемся нормальном голосовании люди, измученные войной и безвременьем, подвешенные – кто за ноги, кто за руки, а кто и за шею, между небом и землей. Запутавшиеся в недомолвках, слухах, неясных сигналах с Большой земли. Из России. Вот, давеча прошел вполне ясный сигнал – на данный момент, вас, граждане посылают.

Что России мешает открыть временные консульские пункты и при них избирательные участки в Донбассе – не понимаю.

Украина ноту протеста выпишет?

А за что? Если Донецк на Украине продолжают считать своей территорией, то чем он отличается от Одессы и Львова? Там ведь голосовать можно.

А если не считать территорией Украины, то что нас тогда может останавливать?

И вообще - на фоне воображаемой Киевом российско-украинской войны, идущей уже какой год, это такая мелочь.

Выдать паспорта России в ДНР и ЛНР не испугались, а реализовать права новоиспеченных граждан – страшно?

Одно хорошо – жителям Донбасса не скучно: у них уже какой год идет народная игра «ромашка» - любит Россия или не любит? Причем все играющие сидят на работающих бесперебойно ментальных качелях. Паспорта выдали, но они не совсем настоящие, с ограниченным функционалом. Вроде и режим с РФ безвизовый, но ты вспотеешь границу пересекать. Донецк совсем не Москва, а цены, как в столице. Войны вроде нет, а убитые есть – мирные и солдаты...

Вверх-вниз на этих дурацких качелях, восьмой год скрипят. Многих подташнивает, но многие и привыкли, закалились. Шахтеры же! Опять же, Россию-маму любят. А мать разлюбить невозможно, это ж мать!