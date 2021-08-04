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Политика4 августа 2021 8:57

Памфилова рассказала, где на Украине можно проголосовать на выборах в Госдуму

Голосование на территории ДНР и ЛНР проводиться не будет, отметила глава ЦИК
Абдулла ШАКИРОВ
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Памфилова рассказала, где на Украине можно проголосовать на выборах в Госдуму

Памфилова рассказала, где на Украине можно проголосовать на выборах в Госдуму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избирательные участки для голосования на выборах в Государственную думу будут открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Проголосовать можно будет в посольстве РФ в украинской столице и российских консульствах в Одессе, Львове и Харькове, голосование на территории Донецкой и Луганской народных республик проводиться не будет, рассказала глава ЦИК в интервью РИА Новости.

Как сообщила Памфилова, жители ДНР и ЛНР смогут проголосовать на избирательных участках в Ростовской области либо дистанционно при условии наличия верифицированного аккаунта на портале госуслуг. Она добавила, что за границей будут открыты 340 участков для голосования в Госдуму.

Напомним, голосование на думских выборах пройдет в 2021 году с 17 по 19 сентября.

Как писал сайт kp.ru, ранее Памфилова сообщила рассказала о хакерских атаках на сайт ЦИК.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что западные политтехнологи хотят расшатать ситуацию в России перед выборами в Госдуму.