Смерчи, ливни и аномальная жара: Каких еще погодных катаклизмов ждать в августе 2021

Природа продолжит испытывать россиян непогодой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Август 2021 только начался, а список погодных катаклизмов уже такой, что хватило бы на все лето.

СМЕРЧ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Над Тверской областью в понедельник, 2 августа, пронесся смерч – страшное и редкое для России явление. Три человека погибли, повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов. Смерч

В чем причина? Холодный атмосферный фронт европейского циклона подошел к Тверской области во второй половине дня, когда воздух был максимально прогрет, объясняют в Московском метеобюро. Из-за температурных контрастов поднялся штормовой ветер и образовался смерч, или торнадо. С точки зрения метеорологии, это вихрь под облаками, он выглядит как изогнутая темная воронка, тянущаяся из облаков к земле. Ее диаметр несколько десятков метров, а скорость ветра в смерче – до 50 – 100 метров в секунду (в пострадавшем от стихии 2 августа Андреаполе, правда, столь мощные порывы не зафиксированы).

Смерчи вообще-то характерны для тропиков, и особенно для США – там они закручиваются в воздухе с Мексиканского залива. Однако нынешним летом и Европейская часть России стала похожа на тропики, так что возникновению смерча можно не удивляться.

Впрочем, торнадо в России хоть и редки, но вовсе не уникальны. Каждый год сейчас у нас в стране образуется более 100 смерчей! Такую цифру назвали в Московском метеобюро. Большая часть – как раз над Европейской территорией России, чаще над Черным морем. Но и в Подмосковье бывает 8 смерчей за год. Другой вопрос, что не все они одинаково мощны, не все закручиваются над населенными пунктами и приводят к жертвам и разрушениям.

Прогнозы не радуют: из-за меняющегося климата риск торнадо в России сильно возрастает. В первую очередь - на Дальнем Востоке, а также в средней полосе России и Сибири.

ЛИВНИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СОСЕДНИХ ОБЛАСТЯХ

Тот же самый циклон по имени “Гвидо”, что обрушил смерч на Тверскую область, залил дождями Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую, а также Карелию, добавляют метеорологи центра “Фобос”. Всего за полсуток этим регионам досталось две трети месячной нормы осадков. В Санкт-Петербурге вечером 2 августа и в ночь на 3 августа выпало 55 мм – или 68% всех дождей, положенных Северной столице за месяц. В Ленинградской области еще больше, до 79 мм. Суточный рекорд по осадкам точно побит, цифры метеорологи до сих пор подсчитывают. Из-за аномального ливня на многих улицах Петербурга случился потоп.

Смотреть видеосюжет Привокзальную площадь затопило из-за ливня в Петербурге

ЖАРА ДО +43 ГРАДУСОВ

На юге и в Поволжье – другая крайность: экстремальный зной. В Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае до +37...+39 градусов. В Дагестане и Самарской области августа жара достигла +40.

Что будет дальше? Пекло усилится. В Калмыкии, на юге Ставропольского края, в Волгоградской и Ростовской областях ближайшие дни воздух раскалится до +42...+43 – такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Черном море тоже жарко, но не до такой степени: и в Краснодарском крае, и в Крыму до +35 градусов.

КАКИХ НАПАСТЕЙ ЖДАТЬ ОТ ПОГОДЫ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Жителям очень многих регионов России надо готовиться к сильным ливням, грозам, шквалам, граду и штормовому ветру – все это предвещает прогноз Гидрометцентра России на 5 – 7 августа.

В четверг, 5 августа, сильные дожди и грозы – в Смоленской и Тверской областях, Удмуртии. В Кабардино-Балкарии и Башкирии – тоже ливни с грозами, но еше и град, и все это на фоне жары до +38 градусов. В Пермском крае и Свердловской мощные ливни и крупный град, шквалистый ветер до 28 м/сек. Дожди, грозы, град также в Новосибирской области, Красноярском края и Хакасии.

В четверг и пятницу, 5 – 6 августа, ливни и грозы накроют республику Коми, Ханты-Мансийский округ, Алтайский край, Томскую, Кемеровскую области. В Брянской области и Тыве к ним добавится град и шквалистый ветер.

В пятницу, 6 августа, ливни и грозы – в Волгоградской и Ивановской областях.

В субботу, 7 августа, вновь зальет Новгородскую область, а также Свердловскую, южные районы Тюменской и Иркутской областей. На черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика, а также в Карачаево-Черкесии, синоптики обещают сильный дождь, грозу и град.

МНЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГА

- Климатические изменения ведут к увеличению риска опасных явлений. В России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления - на 18% больше, чем в прошлом году, - напоминает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Сюда входит все: и очень сильные дожди, и штормовой ветер, и аномальная жара. Почему так происходит? Энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. Это первое. Второе - изменяется распределение осадков. Это все следствия глобального потепления.

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