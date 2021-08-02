Средиземноморье в огне: Пожары бушуют в Греции, Италии и Турции

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Фото: REUTERS

Похоже, лето 2021 года европейцы запомнят надолго. Сначала Германия и Бельгия столкнулись с наводнением века, теперь на смену большой воде пришли лесные пожары. Началось все с Турции, но жаркая засушливая погода спровоцировала бедствия и в Италии, и в Греции.

Как будто бушующие в Турции пожары перекинулись на греческие остров Родос прямо по морю. Пламя там возникло днем 1 августа между селениями Сорони и Толос и быстро разошлось по окрестностям, так что властям пришлось эвакуировать несколько деревень.

К счастью, пожарные смогли спасти уникальный заповедник «Долина бабочек», который является одной из главных достопримечательностей Родоса. Впрочем жители острова все равно остались недовольны, ведь огонь нарушил работу системы электроснабжения, оставив почти все население без энергии и воды на несколько часов.

С турецких курортов эвакуируют туристов. Фото: REUTERS

Но не только Родос был объят огненной стихией в последние дни. Пожары наблюдались и рядом с третьим по величине городом Греции Патры. Причем пламя вплотную подошло к стенам жилых кварталов, уничтожило больше 10 домов и заблокировало шоссе, соединяющее Патры со столицей страны. В результате отравления угарным газом в больницу попали несколько человек. В борьбе с ненастьем грекам помогают и российские специалисты, в том числе уникальный самолет-амфибия Бе-200.

- Последние дни были тяжелыми, всего за два дня у нас было зафиксировано 116 пожаров. Самое большое возгорание на данный момент на Родосе, где весь государственный механизм ведет битву с огнем, - заявил замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Лесной пожар в районе города Патр (Греция) тушат с вертолета. Фото: REUTERS

Пожары в Италии и Турции также не ослабевают. Правда теперь туда подключилась и политика, ведь ответственность за возгорания взяли на себя криминальные группировки. В Турции, где от огня погибло уже 8 человек, это якобы сделала террористическая организация «Дети огня», связанная с признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана, на Сицилии - местная мафия.

Но кто бы не был причастен к бедствию, ситуация на курортах все равно тяжелая. На Сицилии пламя уже вплотную подошло к туристическим пляжами. В Анталии из ряда отелей постояльцев вывозят на лодках береговой охраны и частных яхтах, чтобы избежать их гибели. Например, из Бодрума были эвакуированы около 100 российских туристов.

Огонь добрался до курортных пляжей Сицилии. Фото: REUTERS

КОМПЕТЕНТНО

Андрей КИСЕЛЕВ, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата»:

- Сейчас уже практически нет ученых, которые сомневаются в том, что все климатические несчастья нашего времени - результат деятельности человека. Надо понимать, что так называемые стихийные бедствия происходят и без нашего участия, но именно антропогенный фактор виноват в том, что природа «буйствует» так часто. Согласно статистике Росгидромета, погодно-климатические катаклизмы сейчас происходят в два раза чаще, чем в конце прошлого века. Мировая статистика страховых компаний утверждает, что за последние 40-45 лет число подобных происшествий выросло в три раза. Думаю, что до конца года нас ждут еще природные аномалии, скорее всего связанные с штормами и дождями, а возможно и с заморозками. К сожалению, пока нам с трудом удается прогнозировать подобные события, но человечеству необходимо приспосабливаться к ситуации, иначе жертв будет не избежать.

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