«Люди работают»: Как Запад всего за $18 миллионов построил в России и всем бывшем соцлагере сеть «своих» СМИ

У конспирологов-патриотов есть такой термин, объясняющий порой совершенно необъяснимые победы идеологических противников и все наши поражения: «Люди работают». Фото: Shutterstock

Всего за пять лет наши «западные доброжелатели» связали практически все оппозиционные СМИ России, постсоветского пространства и Восточной Европы в единую Сеть под названием «Обмен».

У конспирологов-патриотов есть такой термин, объясняющий порой совершенно необъяснимые победы идеологических противников и все наши поражения: «Люди работают». Подразумевается, что все в мире не случайно, за всеми негативными событиями стоит чья-то злая воля.

Но иногда конспирологи, как правило имеющие статус городских сумасшедших, оказываются правы. И получается, что исключение лишь подтверждает правило. Тоже, кстати, наблюдение из области конспирологии.

Западный проект «Обмен» появился в 2016 году и был обнародован в Праге. Официально его задачи определялись, как «создание единой сети для обмена контентом между оппозиционными СМИ стран постсоветского пространства». Это был ответ Запада на первые редакции российского Закона об «иноагентах» - некоммерческих организациях, получающих финансирование из зарубежья. В последствии этот закон несколько раз дополнялся – закрывались лазейки.

Например, теперь иноагентом может быть и физическое лицо. В итоге в 2021 году любое российское СМИ получающее западное финансирование обязано сообщить об этом читателю – большими буквами. Читатель, как правило не дурак, и в массе своей понимает, что наша нежная дружба с Западом давно закончилась. А началось добивание остатков Советского Союза с целью, «чтобы ничего больше не проросло» и не собралось обратно. Поэтому ценность и медийная значимость «расследований» и сенсаций от СМИ-иноагентов стремительно стала обнуляться.

Хотя, еще несколько лет назад бить Россию информационно было удобно и легко: до начала XXI века практически всю медийную повестку в стране определяли люди, работающие в интересах иных стран и третьих лиц. Когда Закон об иноагентах прекратил эту вакханалию смыслов и мнений, наши оппоненты начали судорожно искать варианты. И нашли. Решение было настолько удачным, что вскрыли это проект «Обмен» только на днях.

В анонимном Телеграм-канале «Рыбарь», совершенно не анонимно, со скринами, графиками и документами расписано, как работает это «Обмен». Массив информации собрался такой тяжеловесный, что интересен только спецам по информационным войнам – обычный читатель уснет на десятой странице. Но стоит привести самые интересные детали.

Главное – как работает проект «Обмен». Координатор – сайт «Медиасеть». Просто так по этому сайту не полазать постороннему, все разделы под замком. Доступ только через регистрацию и общение с администратором.

Из доступного посторонним: судя по главной странице ресурса, это «первое в Восточной Европе партнерство независимых СМИ и медиа-профессионалов». Профессионалы эти «обмениваются знаниями и информацией, экспериментируют, налаживают партнерство, защищают и усиливают голос независимой журналистики в регионе». Все крупные российские СМИ, как пишет «Рыбарь» - «продвигающие либеральную повестку и формирующие негативный имидж России», входят в этот проект.

Как это работает на практике? Румынская газета, имеющая русскоязычный вариант сайта, с какого-то перепуга (где Африка и где Румыния?) размещает заметку о «бесчинствах российских наемников в Центрально-африканской республике - ЦАР». Информация для заметки-компиляции собрана во французских СМИ журналистами российской «Новой газеты». А Франция, как известно, очень болезненно переживает потерю своих африканских колоний и вообще имеет в ЦАР много интересов, а Россия ей, конечно же, мешает. По такому же принципу разгоняется любая публикация о «бесчинствах российских властей и репрессиях против оппозиции». Вспомним недавнюю историю с Навальным: судя по тому, что он сейчас никому не интересен, ажиотаж вокруг этой персоны был несколько надуман.

Румынская газета, имеющая русскоязычный вариант сайта, разместила заметку о «бесчинствах российских наемников в Центрально-африканской республике - ЦАР». Фото: zdg.md/ru

По сведениям анонимных источников, весь проект обошелся Западу всего в 18 миллионов долларов. Сейчас в «Обмене» участвуют СМИ из 14 стран - России, республик СНГ и Восточной Европы. Причем, участники, скорее всего, получают какое-то финансирование.

Хвост одного денежного ручейка корреспонденту «КП» слили доброжелатели — это анкета спецпрограммы «Democracy Shelter» - оказание краткосрочной помощи представителям «гражданского общества России». Например, у вас изъяли в ходе обыска, вызванного вашими же призывами к участию в несанкционированном митинге, всю компьютерную технику. Вам купят новую, если правильно заполнить анкету. Единственное, о чем просят получатели этой анкеты – запросить у них сначала ключи шифрования и отправлять им информацию только в зашифрованном виде. Здорово, правда? Уже непонятно – то ли резидентура строит агентурную сеть, то ли происходит борьба за свободу. Возможно, и то и то сразу. «Люди работают».

Получатели анкеты Democracy Shelter просят получить сначала у них ключи шифрования и отправлять им информацию только в зашифрованном виде.

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