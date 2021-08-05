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Общество5 августа 2021 7:00

Треть родителей потратят «школьные» 10 тысяч на форму

Роскачество напомнило, на что обратить внимание при покупке
Анна ЛУКЬЯНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как выбирать качественную школьную форму.

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как выбирать качественную школьную форму.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По всей стране уже выдают деньги, обещанные президентом на «горячей линии»: по 10 тысяч на каждого ребенка 6-18 лет. Более трети (39%) родителей потратят их на школьную форму – данные опроса обнародовали специалисты Роскачества. И заодно дали рекомендации, как выбирать качественную одежду.

Состав ткани – главный критерий. Для костюма оптимальный вариант - 40-60% шерсть, остальное синтетика (полиэстер, акрил, полиамид). Добавки делают вещь более износостойкой, такая одежда меньше мнется, на ней дольше не появляются катышки. Да и стоит дешевле натуральной по составу. Но если синтетики в изделии 70% и больше, не покупайте: такая ткань «не дышит», ребенку будет жарко и некомфортно. Рубашки и блузки тоже выбирайте натуральные хлопковые (90-100%), ведь обычно их носят на голое тело, а не на майку.

Подкладка. Производители порой хитрят, пришивая к добротному шерстяному пиджаку подкладку-парилку из акрила. Это брак: подкладка должна быть из вискозы или хлопка и небольшим процентом синтетики.

Швы. Растяните ткань в разные стороны: качественный шов должен быть крепким, ровным, без торчащих ниток, негрубым.

Брючные нюансы. Необходима лея – элемент из мягкой ткани, который изнутри прикрывает молнию ширинки. Это защита тела от натирания. А тесьма защитит от износа края брючин.

Перед покупкой убедитесь, что на товар есть сертификат соответствия требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. А в маркировке должны быть слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков», ведь к взрослой одежде требования менее строгие.

Мы позвонили на «горячую линию» одной из крупнейших сетей по продаже детских товаров: мол, ищем школьную форму правильного состава для младшеклассника, есть у вас такая? Нам предложили всего три позиции: костюм для мальчика (пиджак и брюки) – 95% хлопок и 5% лайкра за 2519 рублей, рубашка (60% вискоза, 30% нейлон, 10% эластан) за 1500 рублей и еще одна рубашка (60% хлопок и 40% полиэстер) за 450 рублей.

- Шерстяных костюмов пока нет, рубашек для девочек тоже – полный ассортимент будет к концу августа, - пообещала консультант.

Пробовали отыскать «идеальную» школьную форму на сайтах других магазинов – тоже пока небольшой ассортимент и цены заметно выше. Хлопковая рубашка с коротким рукавом – 2500 рублей, пиджак из джерси на девочку – 4500, юбка – 3000… Учитывая, что рубашек ребенку надо хотя бы две, «школьных» денег как раз на форму и хватит.

Опытные родители знают, что можно выгодно собрать ребенка в школу, подкараулив акции, распродажи, а также используя промокоды и кэшбэк. И уж точно не надо планировать шопинг на последнюю неделю августа, когда цены самые высокие. Лучше купить к 1 сентября необходимый минимум, а все остальное – в октябре-ноябре, когда цены успокоятся.

Образование: Родительское собрание