Треть родителей потратят «школьные» 10 тысяч на форму

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как выбирать качественную школьную форму. Фото: Мария ЛЕНЦ

По всей стране уже выдают деньги, обещанные президентом на «горячей линии»: по 10 тысяч на каждого ребенка 6-18 лет. Более трети (39%) родителей потратят их на школьную форму – данные опроса обнародовали специалисты Роскачества. И заодно дали рекомендации, как выбирать качественную одежду.

Состав ткани – главный критерий. Для костюма оптимальный вариант - 40-60% шерсть, остальное синтетика (полиэстер, акрил, полиамид). Добавки делают вещь более износостойкой, такая одежда меньше мнется, на ней дольше не появляются катышки. Да и стоит дешевле натуральной по составу. Но если синтетики в изделии 70% и больше, не покупайте: такая ткань «не дышит», ребенку будет жарко и некомфортно. Рубашки и блузки тоже выбирайте натуральные хлопковые (90-100%), ведь обычно их носят на голое тело, а не на майку.

Подкладка. Производители порой хитрят, пришивая к добротному шерстяному пиджаку подкладку-парилку из акрила. Это брак: подкладка должна быть из вискозы или хлопка и небольшим процентом синтетики.

Швы. Растяните ткань в разные стороны: качественный шов должен быть крепким, ровным, без торчащих ниток, негрубым.

Брючные нюансы. Необходима лея – элемент из мягкой ткани, который изнутри прикрывает молнию ширинки. Это защита тела от натирания. А тесьма защитит от износа края брючин.

Перед покупкой убедитесь, что на товар есть сертификат соответствия требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. А в маркировке должны быть слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков», ведь к взрослой одежде требования менее строгие.

Мы позвонили на «горячую линию» одной из крупнейших сетей по продаже детских товаров: мол, ищем школьную форму правильного состава для младшеклассника, есть у вас такая? Нам предложили всего три позиции: костюм для мальчика (пиджак и брюки) – 95% хлопок и 5% лайкра за 2519 рублей, рубашка (60% вискоза, 30% нейлон, 10% эластан) за 1500 рублей и еще одна рубашка (60% хлопок и 40% полиэстер) за 450 рублей.

- Шерстяных костюмов пока нет, рубашек для девочек тоже – полный ассортимент будет к концу августа, - пообещала консультант.

Пробовали отыскать «идеальную» школьную форму на сайтах других магазинов – тоже пока небольшой ассортимент и цены заметно выше. Хлопковая рубашка с коротким рукавом – 2500 рублей, пиджак из джерси на девочку – 4500, юбка – 3000… Учитывая, что рубашек ребенку надо хотя бы две, «школьных» денег как раз на форму и хватит.

Опытные родители знают, что можно выгодно собрать ребенка в школу, подкараулив акции, распродажи, а также используя промокоды и кэшбэк. И уж точно не надо планировать шопинг на последнюю неделю августа, когда цены самые высокие. Лучше купить к 1 сентября необходимый минимум, а все остальное – в октябре-ноябре, когда цены успокоятся.