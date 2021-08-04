Внешний вид растолстевшей Леры Кудрявцевой в бикини потряс публику

Телеведущая показала себя на отдыхе Фото: СОЦСЕТИ

Лера Кудрявцева в настоящее время отдыхает в Турции с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей. Звездное семейство поселилось в одном из самых фешенебельных отелей. Телеведущая активно публикует в блоге фото и видео с курорта. Она не скрывает, что пребывает в полном восторге от отпуска - знаменитость вкусно ест, загорает и купается.

Лера Кудрявцева несказанно поразила поклонников очередным снимком. Телеведущая предстала перед народом в бикини. Блондинка радостно позирует на камеру. Вот только на фотографии Лера выглядит сильно растолстевшей. "Отдых! Стало - было! А у вас как?", - обратилась к пользователям 50-летняя звезда.

Необъятная фигура Кудрявцевой вызвала шок и ужас у россиян. Потрясенные подписчики кинулись оставлять сообщения с кучей вопросов. Пока особо проницательные не успокоили фолловеров. Оказывается, Кудрявцева решила поэкспериментировать с фильтрами.

Поняв, что теледива все еще прекрасна и стройна, поклонники выдохнули с явным облегчением. Блондинку стали нахваливать на все лады. Мол, Лерочка выглядит как девочка.

Правда, не обошлось и без ложки дегтя. Скандальный блогер Лена Миро едко высказалась в адрес знаменитости. "Нет, я прекрасно понимаю, что многие люди не умеют принимать свой возраст. Для них 50 - это что-то очень страшное, а не просто цифра. Хоть тушкой, хоть чучелком, но остаться в молодости. И хороши буквально все средства - от радикальных хирургических вмешательств до банальной фоторетуши", - написала обозревательница в блоге.

Лена искренне не понимает, зачем выставлять "отредактированное тело, которое разительно отличается от того, что есть на самом деле". "Какой в этом смысл?! И разве это не обман читателей? И, что еще хуже, не самообман?! Собрать лайков? Комментарии? Так ни первое, ни второе по факту-то не относятся ни к тебе, ни твоему телу, ни к твоему возрасту! Люди хвалят «зализанную» картинку несуществующего человека", - рассуждает Миро.