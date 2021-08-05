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Звезды5 августа 2021 16:00

Отнимаются руки, пропадает голос, гормональный сбой: Анита Цой рассказала, как переносит последствия коронавируса

Выписаться из больницы после covid-19 — это еще совсем не значит выздороветь
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В настоящий Анита Цой отдыхает в Турции и верит во внутреннюю перезагрузку: «Перерождению быть!».

В настоящий Анита Цой отдыхает в Турции и верит во внутреннюю перезагрузку: «Перерождению быть!».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Движение антипрививочников продолжает борьбу за мучительную смерть. Есть даже специальные группы и даже приложения (!), где антиваксеры знакомятся и делятся друг с другом фейковой информацией про ужасы вакцинации.

Тем временем, переболевшие люди не стесняются признаваться в том, какие ужасы ждут человека, зацепившего «корону».

Анита Цой очень тяжело перенесла коронавирус

- До сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии, - сообщила телеканалу "360" Анита Цой, перенесшая covid-19 еще в прошлом году. - Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких.

Речи о том, чтобы вернуться в прежнюю артистическую форму, полгода и не шло. Певица регулярно занималась с педагогом, чтобы хотя бы восстановить ровное дыхание после болезни. Каждые две недели проверяла антитела. Кроме того, у Цой начала отниматься рука. Периодически плечо и бицепс немели, Анита их не чувствовала. Только после подробного обследования врачи докопались до причины — коронавирус вызвал гормональный сбой у вокалистки. Баланс гормонов и минералов был существенно сбит. Диагноз: синдром замороженного плеча — воспалительное заболевание, вызванное повреждением капсулы в плечевом суставе.

Анита Цой рассказала о последствиях коронавируса

Певица только-только вернула голосу прежний тонус, однако терапия все еще продолжается. В настоящий Анита Цой отдыхает в Турции и верит во внутреннюю перезагрузку: «Перерождению быть!».

Шоу-бизнесЗвезды: болезниАнита Цой, досье KP.RU