Отнимаются руки, пропадает голос, гормональный сбой: Анита Цой рассказала, как переносит последствия коронавируса

В настоящий Анита Цой отдыхает в Турции и верит во внутреннюю перезагрузку: «Перерождению быть!». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Движение антипрививочников продолжает борьбу за мучительную смерть. Есть даже специальные группы и даже приложения (!), где антиваксеры знакомятся и делятся друг с другом фейковой информацией про ужасы вакцинации.

Тем временем, переболевшие люди не стесняются признаваться в том, какие ужасы ждут человека, зацепившего «корону».

- До сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии, - сообщила телеканалу "360" Анита Цой, перенесшая covid-19 еще в прошлом году. - Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких.

Речи о том, чтобы вернуться в прежнюю артистическую форму, полгода и не шло. Певица регулярно занималась с педагогом, чтобы хотя бы восстановить ровное дыхание после болезни. Каждые две недели проверяла антитела. Кроме того, у Цой начала отниматься рука. Периодически плечо и бицепс немели, Анита их не чувствовала. Только после подробного обследования врачи докопались до причины — коронавирус вызвал гормональный сбой у вокалистки. Баланс гормонов и минералов был существенно сбит. Диагноз: синдром замороженного плеча — воспалительное заболевание, вызванное повреждением капсулы в плечевом суставе.

Певица только-только вернула голосу прежний тонус, однако терапия все еще продолжается. В настоящий Анита Цой отдыхает в Турции и верит во внутреннюю перезагрузку: «Перерождению быть!».