Михаил Шац вспомнил, как по пьяни познакомился с Шакирой: «Приезжайте к нам на Истру!»

Казалось бы, пропавший с радаров Михаил Шац, давний ведущий СТС, перезагрузил карьеру с помощью модного теперь жанра стендап. Фото: www.youtube.com

Казалось бы, пропавший с радаров Михаил Шац, давний ведущий СТС, перезагрузил карьеру с помощью модного теперь жанра стендап. Он выступает в небольших клубах, талантливо рассказывая веселые байки, а еще частенько появляется в Youtube. Например, в гостях у коллеги Данилы Поперечного шоумен поделился со зрителями массой интересных историй из жизни.

В гостях у коллеги Данилы Поперечного шоумен поделился со зрителями массой интересных историй из жизни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ПЕНКИНА В ОБРАЗЕ ЖЕГЛОВА

«До СТС, но после ТВ-6, мы с коллегами по «О.С.П.-студия» пошли на канал «Россия». И сделали несколько передач в стиле Saturday Night Live (вечернее музыкально-юмористическое шоу на NBC) — абсолютная калька. Успели сделать три программы. Но зритель канала не был готов. Мы тоже. Это была большая машина, в которую надо было вкладывать силы и средства. И там у нас была рубрика «Неизвестный кастинг»: мы придумывали новые кастинги со звездами. Например, Сергей Пенкин пробовался на роль капитана Жеглова. Он выходил в костюме и говорил: «Как я хочу попасть в банду!».

ПРО УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ

«Я как врач (анестезиолог-реаниматолог) участвовал в первой в России пересадке легких. Это было в 90-е. Тогда я работал в Институте пульмонологии. Я был на подхвате. Помогал человеку, который следил за искусственным кровообращением. У пациента было системное заболевание с поражением легких, не подлежащих лечению. Единственный путь спасти человека был пересадить легкие. После этого он прожил около месяца. Случилось отторжение»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО КВН В США

«Там есть группа бывших кавээнщиков, которые уехали в Америку — кто когда — и продолжают играть. Среди них был, к примеру, Ефим Аглицкий — звезда старого КВН (капитан сборной МФТИ, переехал в пригород Вашингтона) 60-70-х годов до закрытия игры. И там действительно проходили игры, продавались билеты, вся эмигрантская часть Нью-Йорка стеклась посмотреть. У нас было 6 игр — пять проиграли и одну сыграли вничью. Елена Ханга играла против нас, я впервые увидел ее там! Только потом она приехала работать на НТВ»

ПРО СЕРГЕЯ ШНУРОВА И ДЕТЕЙ

«В 2011 году мы снимали пилот шоу «Из России с детьми», в котором мы с Таней Лазаревой и тремя нашими детьми ездили по стране. Первый выпуск снимали в Питере. И вот мы плывем на катере по Фонтанке, и у нас был запланирован визит к Сергею Шнурову. Мы должны были проплыть мимо его дома, а он, согласно сценарию, поприветствует вас с балкона. И вот мы подплываем, поднимаем голову — на балконе стоит голый Шнуров, поворачивается задницей к нам, и показывает детям это все»

Шакира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО ЗНАКОМСТВО С ШАКИРОЙ

«Это было очень мимолетно. Жирные года, когда богатые люди на корпоративы заказывали всех, кого хотели. Мощные праздники. Мой знакомый праздновал в Москве день рождения. Ему хватило денег заказать Шакиру, но при этом сэкономил на ведущем и попросил провести праздник меня. Это была довольно специфическая вечеринка, на которой все были без жен. Чуть ли не в сгоревшем ныне клубе «Дягилев». Я изрядно нажрался. Ходил с бокалом и микрофоном, а потом выступила Шакира. После этого подошел приятель и говорит: «Давай я тебя познакомлю с Шакирой». Мы пошли за кулисы. Помню, что вел себя максимально прилично. Мы о чем-то говорили, а потом я сказал: «Приезжайте к нам на Истру! У нас отличная баня!» Это было приблизительно так»