Врачей по делу о торговле суррогатными детьми иностранцам вернули в СИЗО

Акушер-гинеколог Тарас Ашитков (второй слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Басманном суде. Врач обвиняется в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В четверг, 5 августа, суд вернул с СИЗО троих фигурантов так называемого «филлипинского дела». Это:

- Тарас Ашитков, репродуктолог с 26-летним стажем, прославился на весь мир уникальными операциями по извлечению сперматозоидов у практически бесплодных мужчин,

- гинекологи Юлианна Иванова (жена Ашиткова, в свое время работала в лучших клиниках США) и Лилия Панайоти,

- генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников.

По домашним арестом после очередного заседания по продлению меры пресечения они провели три недели. Но это решение суда обжаловала прокуратура и вот теперь все трое вернулись в СИЗО, где до этого провели почти год. Там же находятся еще трое обвиняемых по той же статье: юрист, переводчик и курьер, которые так или иначе участвовали в программах суррогатного материнства для иностранцев.

Само же следствие по делу тянется уже больше года. Уголовное дело по статье «Торговля людьми» возбудили летом 2020-го через полгода после того, как в разгар пандемии в съемной квартире умер младенец филиппинской пары, рожденный в России суррогатной мамой. Смерть не криминальная - внезапная младенческая. Но в этой же квартире нашли еще троих суррогатных детей: близнецов (граждане Филиппин) и мальчика (гражданин США). Спустя полгода обвинение предъявили уже названным выше фигурантам дела.

По версии следствия, врачи и посредники использовали для создания детей донорские ооциты. В зависимости от ситуации это были сперматозоиды или яйцеклетки. Законами России такие манипуляции не запрещены, а само уголовно дело стало первым в истории нашей страны.

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