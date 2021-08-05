Сергей Лавров, министр иностранных дел: Там, где речь о здоровье и жизни людей, - нет места политике

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Одни приняли помощь России с благодарностью. В крохотном Сан-Марино вообще удалось за неделю победить пандемию. А в Аргентине благодаря вакцинации «Спутником V» заболеваемость снизилась до уровня менее 1 процента. Благодарны ли нам и важно ли продолжать помогать другим?

- Действительно, мы не только первыми зарегистрировали вакцину, но и заявили о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Уверен, наши партнеры это ценят.

Примеры Сан-Марино и Аргентины весьма показательны. В настоящее время в малом европейском государстве вакцинировано более 70% населения, введено около 42 тыс. инъекций, из них 88,6% приходится на «Спутник V». Случаи коронавируса сошли на нет. В свою очередь, в Буэнос-Айресе не сомневаются, что ставка на «Спутник V» оказалась верной. В латиноамериканскую страну уже направлено порядка 11 млн доз отечественного препарата. Широкое применение вакцины действительно облегчило положение людей, замедлились темпы распространения болезни.

Отечественные вакцинные и лекарственные препараты - результат напряженной работы наших ученых. Научно-исследовательская база, подходы к вопросам эпидемиологии и организации здравоохранения формировались в нашей стране десятилетиями. Конечными результатами мы обязаны труду многих поколений. И сейчас наша готовность делиться этими достижениями - вклад России в обеспечение здоровья и благополучия всего человечества. В этой связи хотелось бы отметить, что мы договорились о локализации производства «Спутника V» на зарубежных площадках, в том числе в Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстане, Китае, Южной Корее.

Востребованными в мире оказались и наши подходы по организации мер реагирования на пандемию. Это касается, в частности, создания национальных штабов, оперативной разработки нормативно-правовых актов, развития сети диагностических лабораторий. По просьбе иностранных партнеров российские врачи успешно отработали в странах СНГ, Европы и Азии. В ряд государств нами были осуществлены масштабные поставки индивидуальных средств защиты, тест-систем, медицинских препаратов и оборудования.

Россия принимает активное участие в глобальных и региональных мероприятиях, нацеленных на борьбу с COVID-19. Оказывает помощь иностранным государствам как по двусторонней линии, так и через механизмы международных организаций.

Налажено практическое взаимодействие с ВОЗ в деле подготовки медицинского персонала для борьбы с пандемией. Отечественные специалисты включены в состав ряда научно-экспертных групп, работающих под эгидой этого специализированного учреждения ООН.

«Двойной стандарт» в отношении наработок российских ученых проявился с самого начала. Не секрет, что отсутствие официального одобрения Европейским агентством

ряда западных антиковидных вакцин не помешало брюссельским чиновникам заключить с их производителями многомиллиардные контракты.

Кроме того, Еврокомиссия изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании. Здесь отчетливо просматриваются признаки недобросовестной конкуренции.

Убеждены, там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике. Надеюсь, что наши партнеры в Евросоюзе примут это в расчет на всех последующих этапах рассмотрения российской заявки.

- Что происходит с регистрацией нашего «Спутника» в Европе? Есть ощущение, что там затягивают как могут. Это они так защищают своих производителей вакцин?

- В настоящее время вакцина «Спутник V» проходит т. н. последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). В апреле - мае с. г. еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами.

Вместе с тем по мере более широкого использования «Спутника V» - а на сегодняшний день речь идет почти о 70 странах мира (в т. ч. 8 европейских - Венгрии, Боснии и Герцеговине, Молдавии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Сербии, Черногории) - со стороны отдельных представителей ЕС и его стран-членов повышается градус агрессивной риторики. Если раньше говорилось о необходимости «соблюдать бдительность», то в последнее время не чураются и прямых призывов вообще не допускать проникновения «Спутника V» и привитых им иностранцев на территорию ЕС.

- Другие страны встретили помощь политическими «ответками» сродни эпохе холодной войны и методиками недобросовестной конкуренции. В МИД Франции вообще призвали страны ЕС не признавать вакцины, созданные в России и Китае. Можете подробнее пояснить, что происходит сейчас и, на ваш взгляд, смогут ли наши западные партнеры когда-нибудь изменить свою политическую предвзятость в отношении нашей страны?

- Как я уже сказал, мы отмечаем необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развернутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Если говорить о французских партнерах, то они переводят этот вопрос исключительно научного и гуманитарного характера в политическую плоскость. Такая позиция заметно диссонирует с подходом, который в Париже декларировали ранее. Мы помним слова президента Э. Макрона, что решение о регистрации российского препарата «будет основано не на политических, а на научных соображениях». Мой визави Ж.-И. Ле Дриан заявлял, что «если «Спутник V» будет одобрен и сертифицирован Европейским агентством по лекарственным средствам, а также во Франции - Верховной комиссией по делам здравоохранения, то нет никаких препятствий для его распространения».

Напомню, что именно с Францией у нас в числе первых был начат диалог по данной проблематике. В конце ноября 2020 года в Россию приезжала делегация французских экспертов. Они провели переговоры с руководством РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, смогли ознакомиться с российскими наработками в сфере производства вакцины от коронавируса.

- Эпидемия коронавируса серьезно повлияла не только на здоровье людей, но и на ситуацию в мире, взаимоотношения между разными странами. Как изменились основные партнерские принципы, которые выстраивала Россия?

- За прошедшие полтора года эпидемиологическая ситуация затронула все без исключения сферы деятельности людей, включая и международную жизнь. Однако сама по себе пандемия не столько изменила характер отношений между различными государствами, сколько выступила катализатором глобальных процессов. Прежде всего она ускорила перераспределение сил на мировой арене. Дополнительно повысился профиль незападных центров экономического роста и политического влияния в рамках формирующегося многополярного миропорядка.

Такое развитие событий устраивает не всех. Не желая признавать новую реальность, исторический Запад стремится всеми силами - а зачастую и грубыми способами - удержать свое лидерство в мировых делах. При новой администрации США реанимированы идеи повсеместного распространения «демократии» и «либеральных ценностей». В оборот введена концепция «порядка, основанного на правилах» - по сути, новая формула строительства однополярного, американоцентричного мира.

Такого рода конфронтационное, эгоистичное поведение, не имеющее ничего общего с принципами нормального международного общения, нам в корне чуждо. Со своей стороны, Россия последовательно выступает за достижение широких договоренностей о мирном и прагматичном сотрудничестве государств - на основе общепризнанных норм международного права при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности.

Стратегическая цель нашей дипломатии - обеспечить благоприятные внешние условия для динамичного развития России, повышения благополучия наших граждан. Неотъемлемой частью этой линии является защита суверенитета и национальных интересов страны, обеспечения ее безопасности от внешних вызовов и угроз.

При этом наши партнерские принципы остаются неизменными. Россия продолжает проводить миролюбивую, ответственную, многовекторную внешнюю политику.

В своих действиях опираемся на рациональный, объективный анализ обстановки в мире. Исходя из этого, развиваем взаимовыгодное равноправное сотрудничество с большинством зарубежных стран и открыты к диалогу со всеми, кто проявляет встречный интерес.

Кстати, успешное проведение в июне с. г. ежегодных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало одним из примеров стабильно высокого интереса иностранных предпринимателей к рассчитанной на длительную перспективу работе в России. Несмотря на эпидемиологические ограничения, в ПМЭФ-2021 приняли участие как очно, так и онлайн 13,5 тысячи гостей из 141 страны, причем наиболее представительные бизнес-делегации были из США, Германии, Италии и Финляндии. Думается, приведенные мною данные отражают стратегический настрой зарубежных деловых кругов на обоюдовыгодное взаимодействие с российскими контрагентами. Это также четко демонстрирует огромный потенциал международного сотрудничества, который наша страна намерена реализовывать на прагматичной основе на благо внутреннего развития и глобальной стабильности.

Наша страна не только первой зарегистрировала вакцину (речь про «Спутник V»), но и сразу протянула руку помощи многим странам, где остро в ней нуждались.

- Одни приняли помощь России с благодарностью. В крохотном Сан-Марино вообще удалось за неделю победить пандемию. А в Аргентине благодаря вакцинации «Спутником V» заболеваемость снизилась до уровня менее 1 процента. Благодарны ли нам и важно ли продолжать помогать другим?

- Действительно, мы не только первыми зарегистрировали вакцину, но и заявили о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Уверен, наши партнеры это ценят.

Примеры Сан-Марино и Аргентины весьма показательны. В настоящее время в малом европейском государстве вакцинировано более 70% населения, введено около 42 тыс. инъекций, из них 88,6% приходится на «Спутник V». Случаи коронавируса сошли на нет. В свою очередь, в Буэнос-Айресе не сомневаются, что ставка на «Спутник V» оказалась верной. В латиноамериканскую страну уже направлено порядка 11 млн доз отечественного препарата. Широкое применение вакцины действительно облегчило положение людей, замедлились темпы распространения болезни.

Отечественные вакцинные и лекарственные препараты - результат напряженной работы наших ученых. Научно-исследовательская база, подходы к вопросам эпидемиологии и организации здравоохранения формировались в нашей стране десятилетиями. Конечными результатами мы обязаны труду многих поколений. И сейчас наша готовность делиться этими достижениями - вклад России в обеспечение здоровья и благополучия всего человечества. В этой связи хотелось бы отметить, что мы договорились о локализации производства «Спутника V» на зарубежных площадках, в том числе в Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстане, Китае, Южной Корее.

Востребованными в мире оказались и наши подходы по организации мер реагирования на пандемию. Это касается, в частности, создания национальных штабов, оперативной разработки нормативно-правовых актов, развития сети диагностических лабораторий. По просьбе иностранных партнеров российские врачи успешно отработали в странах СНГ, Европы и Азии. В ряд государств нами были осуществлены масштабные поставки индивидуальных средств защиты, тест-систем, медицинских препаратов и оборудования.

Россия принимает активное участие в глобальных и региональных мероприятиях, нацеленных на борьбу с COVID-19. Оказывает помощь иностранным государствам как по двусторонней линии, так и через механизмы международных организаций.

Налажено практическое взаимодействие с ВОЗ в деле подготовки медицинского персонала для борьбы с пандемией. Отечественные специалисты включены в состав ряда научно-экспертных групп, работающих под эгидой этого специализированного учреждения ООН.

«Двойной стандарт» в отношении наработок российских ученых проявился с самого начала. Не секрет, что отсутствие официального одобрения Европейским агентством

ряда западных антиковидных вакцин не помешало брюссельским чиновникам заключить с их производителями многомиллиардные контракты.

Кроме того, Еврокомиссия изначально ограничила круг «избранных» поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании. Здесь отчетливо просматриваются признаки недобросовестной конкуренции.

Убеждены, там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике. Надеюсь, что наши партнеры в Евросоюзе примут это в расчет на всех последующих этапах рассмотрения российской заявки.

- Что происходит с регистрацией нашего «Спутника» в Европе? Есть ощущение, что там затягивают как могут. Это они так защищают своих производителей вакцин?

- В настоящее время вакцина «Спутник V» проходит т. н. последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). В апреле - мае с. г. еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами.

Вместе с тем по мере более широкого использования «Спутника V» - а на сегодняшний день речь идет почти о 70 странах мира (в т. ч. 8 европейских - Венгрии, Боснии и Герцеговине, Молдавии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Сербии, Черногории) - со стороны отдельных представителей ЕС и его стран-членов повышается градус агрессивной риторики. Если раньше говорилось о необходимости «соблюдать бдительность», то в последнее время не чураются и прямых призывов вообще не допускать проникновения «Спутника V» и привитых им иностранцев на территорию ЕС.

- Другие страны встретили помощь политическими «ответками» сродни эпохе холодной войны и методиками недобросовестной конкуренции. В МИД Франции вообще призвали страны ЕС не признавать вакцины, созданные в России и Китае. Можете подробнее пояснить, что происходит сейчас и, на ваш взгляд, смогут ли наши западные партнеры когда-нибудь изменить свою политическую предвзятость в отношении нашей страны?

- Как я уже сказал, мы отмечаем необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развернутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Если говорить о французских партнерах, то они переводят этот вопрос исключительно научного и гуманитарного характера в политическую плоскость. Такая позиция заметно диссонирует с подходом, который в Париже декларировали ранее. Мы помним слова президента Э. Макрона, что решение о регистрации российского препарата «будет основано не на политических, а на научных соображениях». Мой визави Ж.-И. Ле Дриан заявлял, что «если «Спутник V» будет одобрен и сертифицирован Европейским агентством по лекарственным средствам, а также во Франции - Верховной комиссией по делам здравоохранения, то нет никаких препятствий для его распространения».

Напомню, что именно с Францией у нас в числе первых был начат диалог по данной проблематике. В конце ноября 2020 года в Россию приезжала делегация французских экспертов. Они провели переговоры с руководством РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, смогли ознакомиться с российскими наработками в сфере производства вакцины от коронавируса.

- Эпидемия коронавируса серьезно повлияла не только на здоровье людей, но и на ситуацию в мире, взаимоотношения между разными странами. Как изменились основные партнерские принципы, которые выстраивала Россия?

- За прошедшие полтора года эпидемиологическая ситуация затронула все без исключения сферы деятельности людей, включая и международную жизнь. Однако сама по себе пандемия не столько изменила характер отношений между различными государствами, сколько выступила катализатором глобальных процессов. Прежде всего она ускорила перераспределение сил на мировой арене. Дополнительно повысился профиль незападных центров экономического роста и политического влияния в рамках формирующегося многополярного миропорядка.

Такое развитие событий устраивает не всех. Не желая признавать новую реальность, исторический Запад стремится всеми силами - а зачастую и грубыми способами - удержать свое лидерство в мировых делах. При новой администрации США реанимированы идеи повсеместного распространения «демократии» и «либеральных ценностей». В оборот введена концепция «порядка, основанного на правилах» - по сути, новая формула строительства однополярного, американоцентричного мира.

Такого рода конфронтационное, эгоистичное поведение, не имеющее ничего общего с принципами нормального международного общения, нам в корне чуждо. Со своей стороны, Россия последовательно выступает за достижение широких договоренностей о мирном и прагматичном сотрудничестве государств - на основе общепризнанных норм международного права при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности.

Стратегическая цель нашей дипломатии - обеспечить благоприятные внешние условия для динамичного развития России, повышения благополучия наших граждан. Неотъемлемой частью этой линии является защита суверенитета и национальных интересов страны, обеспечения ее безопасности от внешних вызовов и угроз.

В своих действиях опираемся на рациональный, объективный анализ обстановки в мире. Исходя из этого, развиваем взаимовыгодное равноправное сотрудничество с большинством зарубежных стран и открыты к диалогу со всеми, кто проявляет встречный интерес.

Кстати, успешное проведение в июне с. г. ежегодных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало одним из примеров стабильно высокого интереса иностранных предпринимателей к рассчитанной на длительную перспективу работе в России. Несмотря на эпидемиологические ограничения, в ПМЭФ-2021 приняли участие как очно, так и онлайн 13,5 тысячи гостей из 141 страны, причем наиболее представительные бизнес-делегации были из США, Германии, Италии и Финляндии. Думается, приведенные мною данные отражают стратегический настрой зарубежных деловых кругов на обоюдовыгодное взаимодействие с российскими контрагентами. Это также четко демонстрирует огромный потенциал международного сотрудничества, который наша страна намерена реализовывать на прагматичной основе на благо внутреннего развития и глобальной стабильности.

- Вы были номинированы президентом в первую пятерку лидеров избирательного списка партии «Единая Россия». Выборы не за горами. Какова ситуация с иностранными наблюдателями? Считаете ли вы обоснованным предложение нашей ЦИК и Роспотребнадзора о том, что все допущенные иностранные наблюдатели должны быть вакцинированы?

- В настоящее время вопрос о присутствии международных наблюдателей на выборах в Государственную Думу уже реализуется. Приглашения направляются по линии различных российских структур - ЦИК, МИДа, Федерального собрания и других.

К сожалению, пандемия коронавируса накладывает отпечаток и на эту сферу межгосударственного взаимодействия. По моему глубокому убеждению, вопросы здоровья и безопасности всех участников избирательного процесса, в том числе иностранных наблюдателей, являются первостепенными. В этом деле, имея в виду санитарно-эпидемиологические меры и ограничения, полагался бы на мнение профессионалов из Роспотребнадзора.- Вы были номинированы президентом в первую пятерку лидеров избирательного списка партии «Единая Россия». Выборы не за горами. Какова ситуация с иностранными наблюдателями? Считаете ли вы обоснованным предложение нашей ЦИК и Роспотребнадзора о том, что все допущенные иностранные наблюдатели должны быть вакцинированы?

- В настоящее время вопрос о присутствии международных наблюдателей на выборах в Государственную Думу уже реализуется. Приглашения направляются по линии различных российских структур - ЦИК, МИДа, Федерального собрания и других.

К сожалению, пандемия коронавируса накладывает отпечаток и на эту сферу межгосударственного взаимодействия. По моему глубокому убеждению, вопросы здоровья и безопасности всех участников избирательного процесса, в том числе иностранных наблюдателей, являются первостепенными. В этом деле, имея в виду санитарно-эпидемиологические меры и ограничения, полагался бы на мнение профессионалов из Роспотребнадзора.

Интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"