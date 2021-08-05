Денис Проценко: Спасибо всей медицинской команде страны!

ИНФЕКЦИЯ СТАЛА СКОРОТЕЧНЕЕ

- Денис Николаевич, чем отличаются пациенты, которые к вам попадают сейчас, во время третьей волны эпидемии?

- Мы видим два главных отличия. Первое - сократился период между появлением первых признаков ковида и ухудшением до тяжелого состояния, требующего госпитализации. Второе - болезнь стала более скоротечной, у пациентов быстро растет объем пораженной легочной ткани. И еще у очень многих молодых людей ковид стал протекать тяжело, требовать госпитализации, в том числе и в отделение реанимации.

- Известно, что некоторые привитые люди тоже заболевают. Отличается ли у них течение болезни?

- Если человек сделал только первый укол вакцины и в ближайшие дни после этого заболел, считаем мы его привитым или нет?

- Очевидно, нет, вакцинация же не закончена.

- Конечно, мы таких пациентов привитыми не считаем. И среди заболевших «после прививки» как раз большинство тех, кто подхватил инфекцию, когда иммунитет еще не был сформирован.

Если же говорить о пациентах, у которых прошло 14 и более дней после второго компонента и успел сформироваться иммунитет, они если и заболевают, то, конечно, болезнь у них протекает более легко. Они не попадают в отделение реанимации. Им не требуется ИВЛ (искусственная вентиляция легких. - Ред.).

БОЛЬНЫЕ СОЖАЛЕЮТ, ЧТО НЕ УСПЕЛИ ПРИВИТЬСЯ

- Вы лично проводите обходы больных, общаетесь с ними. Наверняка есть и такие, кто отрицал коронавирус?

- Знаете, у таких людей сам факт госпитализации очень быстро и в корне меняет их отношение. Больница, лихорадка под 40 градусов, изменения легких на КТ - отрицание коронавируса сразу проходит. И появляется сожаление, что не успел вакцинироваться, получить защиту от тяжелых осложнений.

Кстати, переболевшим тоже нужно прививаться. Есть четкие и понятные инструкции Всемирной организации здравоохранения, Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы. Прививка делается через 6 месяцев после выздоровления. Важно понимать, что сам процесс вакцинации должен пройти быстро, только тогда будет достигнут эффект в борьбе с коронавирусом.

СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ

- У врачей и физические, и моральные силы, наверное, сейчас на исходе. Эпидемия длится второй год, а количество заболевших только растет…

- Да, безусловно, наша команда и коллеги из других больниц устали, но какие варианты? Я хотел бы сказать слова большой благодарности медикам, которые работают в красных зонах, да вообще всей медицинской команде страны. А пациентам только одно - вакцинируйтесь те, кто еще не привился. Это сейчас единственный вариант избежать четвертой волны.

НАСКОЛЬКО ВРАЧИ ОЩУТИЛИ ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ?

- Мы получили поддержку, которая была очень нужна. без волонтеров движения #МЫВМЕСТЕ в том числе волонтеров-медиков, студентов, ребят из «молодой гвардии», и многих других волонтерских движений было бы очень и очень непросто. сегодня они продолжают нам помогать.

Интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"