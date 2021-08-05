Вакцина не ослабляет наш иммунитет, а успешно обучает его распознавать врага

Самые частые заблуждения и опасения по просьбе «КП» разобрали и прокомментировали врач-педиатр, аллерголог и иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус и Симон Мацкеплишвили, врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Миф 1: ПЕРЕБОЛЕВШИМ НЕ НАДО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Как на самом деле: после болезни со временем уровень защитных антител падает. А иммунные клетки памяти (Т-клетки), которые запускают выработку новых антител, при встрече с инфекцией «включаются» не сразу. Поэтому вирус может успеть размножиться и привести к тяжелой форме болезни. Вакцинация же обеспечивает нас «свежими» антителами, готовыми сразу отразить атаку при нападении вируса.

Миф 2: ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ - ВАКЦИНА ЗАРАЗИЛА

От самой вакцины заболеть невозможно, там нет живого вируса. Надо помнить, что полноценный иммунитет формируется спустя три недели после второго укола вакцины. В промежутке между прививками нужно по-прежнему строго соблюдать противоэпидемические правила.

И, конечно же, не стоит опасаться, что вакцина снизит, ослабит иммунитет. На самом деле прививка не бьет по иммунной системе, а безопасно и эффективно обучает ее распознавать и уничтожать врага - коронавирус. Но очень важно, подчеркнем еще раз, постоянно соблюдать все меры предосторожности (маски,

дистанция, антисептики). Если их не соблюдать, можно подхватить коронавирус в общественном транспорте, на пороге поликлиники и т. д.

Миф 3: ЛЮДЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПРИВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы, дыхательных путей часто боятся прививки. Но именно они - самые вероятные «жертвы» коронавируса. Поэтому нужно вакцинироваться обязательно и как можно быстрее, если нет текущего обострения болезни.

Интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"