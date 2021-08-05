Вакцина не ослабляет наш иммунитет, а успешно обучает его распознавать врага

Самые частые заблуждения и опасения по просьбе «КП» разобрали и прокомментировали врач-педиатр, аллерголог и иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус и Симон Мацкеплишвили, врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Как на самом деле: после болезни со временем уровень защитных антител падает. А иммунные клетки памяти (Т-клетки), которые запускают выработку новых антител, при встрече с инфекцией «включаются» не сразу. Поэтому вирус может успеть размножиться и привести к тяжелой форме болезни. Вакцинация же обеспечивает нас «свежими» антителами, готовыми сразу отразить атаку при нападении вируса.
От самой вакцины заболеть невозможно, там нет живого вируса. Надо помнить, что полноценный иммунитет формируется спустя три недели после второго укола вакцины. В промежутке между прививками нужно по-прежнему строго соблюдать противоэпидемические правила.
И, конечно же, не стоит опасаться, что вакцина снизит, ослабит иммунитет. На самом деле прививка не бьет по иммунной системе, а безопасно и эффективно обучает ее распознавать и уничтожать врага - коронавирус. Но очень важно, подчеркнем еще раз, постоянно соблюдать все меры предосторожности (маски,
дистанция, антисептики). Если их не соблюдать, можно подхватить коронавирус в общественном транспорте, на пороге поликлиники и т. д.
Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы, дыхательных путей часто боятся прививки. Но именно они - самые вероятные «жертвы» коронавируса. Поэтому нужно вакцинироваться обязательно и как можно быстрее, если нет текущего обострения болезни.
Интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"