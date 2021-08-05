Врач рассказал о трагичной участи певицы МакSим

38-летнюю артистку не спешат переводить из реанимации в обычную палату, и тому есть серьезные причины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица МакSим несколько дней назад вышла из комы, в которой находилась полтора месяца, после чего была отключена от аппаратов. Артистка дышит с помощью кислородной маски, но пока не может передвигаться, так как очень слаба. Как долго ей предстоит восстанавливаться после болезни и что ожидает звезду, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Андриевский.

Врач раскрыл трагичную участь певицы МакSим. По его словам, не стоит ожидать скорого выздоровления 38-летней звезды. Тем более нет и речи о ее возвращении на сцену. В настоящее время артистка не может самостоятельно передвигаться.

"При коронавирусной инфекции в альвеолах, ткани легких, где происходит непосредственно газообмен, образуется слизь, которая полностью забивает их и нарушает газообмен. Это состояние можно сравнить с состоянием «утопления», как будто вода находится в легких. Таким образом, человек не может дышать. Наступают критическое состояние", - цитирует сайт mk.ru Андрея Андриевского.

По его словам, от инфекции наступает поражение легочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. Восстановление всегда достаточно длительное. Речь - о долгих месяцах.

"После коронавирусной инфекции альвеолы погибают, человек может стать инвалидом. Не сможет петь и переносить тяжелые физические нагрузки. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть", - резюмировал кандидат наук.